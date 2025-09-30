Alerte Météo Maroc : averses orageuses localement fortes de mardi à jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orages sont attendues de mardi à jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Les averses (30 à 40 mm) sont prévues de mardi à 18h à mercredi à midi dans les provinces d’Aousserd et Oued Ed-Dahab, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Elles sont également prévues de mercredi à midi à jeudi à 23h à Aousserd et Oued Ed-Dahab (50 à 80 mm) et à Boujdour (20 à 30 mm), poursuit la même source.