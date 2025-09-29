Chiens errants, SDF, malades mentaux… Les habitants d’Agadir n’en peuvent plus (VIDEO)

Plusieurs habitants d’Agadir ont exprimé leur colère face à la prolifération des chiens errants et la présence de nombreux sans-abris et personnes atteintes de troubles mentaux dans les rues de la ville. Une situation qui, selon eux, constitue un véritable danger pour les enfants en particulier.

Au micro de Le Site info, plusieurs riverains ont assuré qu’ils craignent d’éventuelles agressions, déplorant par la même occasion la dégradation de l’image générale de la ville et la difficulté de se déplacer librement à certains moments en raison des animaux errants ou de la présence de SDF ou de malades mentaux.

Ils ont ainsi appelé les autorités à intervenir en urgence à travers des campagnes de stérilisation et de contrôle des chiens errants et via la mise en place d’un soutien social et sanitaire pour les sans-abris et les personnes atteintes de troubles mentaux. Objectif : restaurer la sécurité et l’ordre à Agadir et améliorer la qualité de vie des citoyens.

N.M.