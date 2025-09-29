Maroc
A la Une

Chiens errants, SDF, malades mentaux… Les habitants d’Agadir n’en peuvent plus (VIDEO)

Rédaction N29 septembre 2025 - 17:46

Plusieurs habitants d’Agadir ont exprimé leur colère face à la prolifération des chiens errants et la présence de nombreux sans-abris et personnes atteintes de troubles mentaux dans les rues de la ville. Une situation qui, selon eux, constitue un véritable danger pour les enfants en particulier.

Au micro de Le Site info, plusieurs riverains ont assuré qu’ils craignent d’éventuelles agressions, déplorant par la même occasion la dégradation de l’image générale de la ville et la difficulté de se déplacer librement à certains moments en raison des animaux errants ou de la présence de SDF ou de malades mentaux.

Ils ont ainsi appelé les autorités à intervenir en urgence à travers des campagnes de stérilisation et de contrôle des chiens errants et via la mise en place d’un soutien social et sanitaire pour les sans-abris et les personnes atteintes de troubles mentaux. Objectif : restaurer la sécurité et l’ordre à Agadir et améliorer la qualité de vie des citoyens.

N.M.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Dates, phases et nouveautés.. tout savoir sur la billetterie de la CAN 2025
Lire l'article









Tags
Rédaction N29 septembre 2025 - 17:46


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page