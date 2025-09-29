Padel : CUPRA Maroc et la FRMT s’associent pour trois ans

CUPRA Maroc et la Fédération Royale Marocaine de Tennis (FRMT) annoncent la signature d’un partenariat stratégique de trois ans consacrant CUPRA comme partenaire officiel du développement du padel au Maroc.

Cet accord s’articule autour de deux compétitions phares du calendrier sportif national :

Le Championnat National de Padel

La Coupe du Trône de Padel

Deux rendez-vous appelés à devenir les vitrines emblématiques du padel marocain.

CUPRA et le padel : des valeurs partagées

Marque de performance automobile du Groupe Volkswagen, CUPRA incarne l’audace, la passion, l’innovation et l’esprit de communauté. Plus qu’une marque, CUPRA est un univers créatif et émotionnel qui fédère une tribu d’enthousiastes autour de valeurs fortes : dépassement de soi, liberté et esprit d’équipe.

Ces valeurs résonnent naturellement avec le padel, discipline en plein essor au Maroc et à l’international, qui séduit par sa modernité, sa convivialité et son intensité. Sport accessible et fédérateur, il incarne un esprit de performance et de partage en parfaite adéquation avec l’ADN de CUPRA.

Une croissance fulgurante du padel au Maroc

Le padel connaît un développement spectaculaire dans le Royaume :

Clubs homologués : de 36 à 60 en deux ans

Terrains : de 96 à 200

Entraîneurs formés : de 76 à 110

Joueurs classés : Hommes : de 1 155 à 1 976 Femmes : de 150 à 304

Tournois : Hommes : de 96 à 213 Femmes : de 23 à 95



Ces chiffres témoignent d’une dynamique solide qui positionne le padel comme une discipline incontournable, intergénérationnelle et en plein essor.

Le lancement de la Coupe du Trône de Padel

La signature de ce partenariat coïncide avec un moment historique : le lancement de la toute première Coupe du Trône de Padel, organisée ce jeudi 25 septembre 2025 à Casablanca, au Club Arena.

Cet événement inédit réunira des équipes issues de plusieurs clubs marocains, dans un esprit de compétition, de convivialité et de célébration sportive. La Coupe du Trône complète le dispositif du Championnat National et s’impose comme une nouvelle référence du padel au Maroc.

CUPRA, pionnier et partenaire de l’élite

À l’international, CUPRA est sponsor officiel de la Fédération Internationale de Padel (FIP) et partenaire de tournois majeurs. Au Maroc, CUPRA confirme son engagement en soutenant les compétitions nationales et en accompagnant une génération de champions, parmi lesquels :

Rita Atik et Zainab El Houari , championnes du Maroc,

Mamoun Mchich Alami et Ali Mekouar , figures de l’élite masculine,

Adam Bassou, jeune espoir du padel marocain.

Une ambition commune : hisser le padel marocain au sommet

Ce partenariat de trois ans entre CUPRA et la FRMT dépasse le cadre sportif. Il s’agit d’une vision partagée pour structurer un écosystème durable et performant. L’objectif est de :

Accroître la visibilité du padel au Maroc et à l’international,

Développer un réseau de compétitions locales, nationales et internationales,

Fédérer une communauté passionnée autour de valeurs sportives et humaines.

Un engagement fort pour l’avenir

« Cette signature marque le début d’une aventure humaine et sportive d’envergure. Ensemble, nous contribuerons à hisser le padel marocain à un niveau inédit, en l’inscrivant durablement sur la scène sportive nationale et internationale », a déclaré Adel Zerrouk, Directeur marques SEAT & CUPRA Maroc.

CUPRA Maroc se réjouit de contribuer à cette dynamique et remercie la FRMT ainsi que l’ensemble de ses partenaires pour leur engagement dans ce projet porteur d’avenir.