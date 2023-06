Cupra Maroc : les surprises du moment

Cupra Maroc a connu une fin de mois de mai trépidante, entre l’arrivée de la variante essence du Formentor, suivie de près de celle de la León, et une «vie sociale» bien remplie, la fameuse «juerga» espagnole, qui a vu la marque d’Abrera sponsoriser le premier Open des clubs de padel au Maroc et organiser la Cupra Enigma, un «jeu de piste» auquel a pris part une poignée de créateurs de contenu.

Depuis ses débuts sur notre marché, en décembre dernier, et plus encore depuis l’inauguration du Cupra Garage de Casablanca, en février, Cupra n’a pas chômé. Les commerciaux de la marque, les «Cupra Masters», ont maîtrisé leur sujet, fait en sorte de constituer et d’agrandir la tribu des aficionados. Et leurs collègues du département marketing ont également assuré.

En marge de l’arrivée, coup sur coup, de la variante essence du Formentor, équipée d’un 2.0 l TFSI de 190 ch, et de la León, dont le lancement officiel devrait avoir lieu d’ici peu, ils ont fait en sorte de braquer les projecteurs sur la marque. En effet, Cupra Maroc a sponsorisé le premier Open des clubs de padel marocains, tournoi organisé du 23 au 28 mai par le Cercle amical français de Casablanca (CAFC) et ayant réuni les meilleurs spécialistes locaux de cette discipline, qui compte près de 10 millions de licenciés dans le monde et qui est de plus en plus appréciée sous nos latitudes.

Un «parrainage» en phase avec l’ADN de la jeune marque espagnole, puisque le sport est une composante essentielle de l’identité de Cupra, mais aussi parce que c’est au pays de Patty Llaguno et Eli Amatriaín, championnes du monde en titre de padel, plus précisément sur la Costa del Sol, que cette discipline sportive, née de la synthèse de plusieurs sports de raquette, a fait son apparition, en 1974 (même si, techniquement, c’est un Mexicain d’Acapulco qui est à l’origine de sa création). En parallèle, la marque a organisé la «Cupra Enigma», un jeu de piste entre le Cupra Garage du boulevard Zerktouni, le VGK Karting de Benslimane et le CAFC ayant vu la participation de plusieurs influenceurs et créateurs de contenu. Vous exigez des noms ? Bodzari, Mellali Rider, Maroc Grand Tourisme, Mohamed Haddad… Au menu : cinq énigmes à résoudre. La dernière d’entre elles a été soumise à la joyeuse troupe au beau milieu des 20 hectares du CAFC, en amont de la tenue de la finale du tournoi de padel. A la clé : une présence en force sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, une exposition cinq étoiles pour le Formentor essence et la León !

Cupra León : dans les starting-blocks

En février dernier, à l’occasion des débuts officiels de Cupra Maroc, tout le line-up de la marque avait fait le déplacement au Cupra Garage de Casablanca, mais seul le Formentor Diesel avait alors des visées commerciales. Le management de la marque avait annoncé que la gamme serait élargie rapidement. On y est. Ou presque. La Cupra León, cousine «aristo» de la Seat du même nom, fera très prochainement son apparition au catalogue. En attendant, le Formentor est toujours «solo».

Il souffre moins d’isolement depuis que la variante essence est venue tenir compagnie à l’unique offre disponible sur notre marché jusqu’alors, le Formentor 2.0 TDI 150 4Drive, cela dit. Le 4 cylindres suralimenté à injection directe 2.0 litres TFSI du nouveau venu n’est pas un inconnu. Il rend de fiers services sous le capot de l’Audi Q3 40 TFSI et sous celui de nombreux autres modèles de la galaxie Volkswagen AG. Développant 190 chevaux et un couple maxi de 320 Nm, ce bloc essence est vif, volontaire, aime grimper dans les tours, forme une association de bienfaiteurs avec la boîte à double embrayage à 7 rapports DSG7 et permet au Formentor d’afficher des performances assez enthousiasmantes : vitesse maxi de 220 km/h et accélération de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes. Le tout, sans picoler plus que de raison (conso moyenne de 7,3 l/100 km). Comparativement, le Formentor Diesel, qui dispose de 150 ch et de 360 Nm, plafonne à 203 km/h et a besoin d’une seconde et trois dixièmes de plus pour boucler l’exercice du 0 à 100. Moins de peps, donc, mais un appétit plus mesuré (5,8 l/100 km en cycle mixte).

Formentor essence : un maître-mot, la performance

Pour le reste, on retrouve tout ce qui fait du Formentor un des SUV compacts les plus enthousiasmants du moment, toutes castes confondues (généralistes et premium), notamment son look audacieux, aussi agressif que distingué, marqué par une calandre trapézoïdale à la grille «racing» (Cupra est une contraction de «cup» et du préfixe de «racing», soit dit en passant), par des feux avant à LED en forme de flèche, par une ligne de caisse fuyante, un pavillon en pente, ou encore des épaulements de culturiste, un bouclier arrière flanqué d’un imposant diffuseur et un becquet de toit qui ne fait pas dans la discrétion non plus. Le Formentor TFSI hérite aussi de la présentation intérieure soignée de son pendant Diesel, de ses sièges baquets et de son arsenal technologique, de ses nombreux systèmes d’aides à la conduite et de son duo d’écrans (combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces et écran tactile central de 12 pouces). Une seule finition est proposée, la richement dotée «Performance», qui s’affichera à 445.000 DH dès lors qu’échoira l’offre de lancement, synonyme d’une réduction de 20.100 DH.

Mehdi Labboudi / Les Inspirations ÉCO