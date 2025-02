Automobile : Cupra Maroc, une ascension fulgurante en 2024

CUPRA : UNE ANNÉE 2024 EXCEPTIONNELLE AU MAROC

En 2024, CUPRA s’impose comme une marque audacieuse et visionnaire sur le marché automobile marocain. Deux ans seulement après son lancement dans le Royaume, CUPRA affiche des résultats remarquables, confirmant sa place parmi les acteurs majeurs du segment premium.

+84,42 % : la meilleure progression du marché premium

Une croissance exceptionnelle qui met en lumière la montée en puissance de CUPRA, défiant toutes les attentes et redéfinissant les normes du jeu dans le segment premium marocain.

+2 % de part de marché dans le premium

En seulement deux ans, CUPRA s’est imposée comme un choix privilégié pour une clientèle exigeante, grâce à une stratégie à la fois ambitieuse et innovante.

4ᵉ marque premium au Maroc

Un exploit retentissant pour CUPRA, qui figure déjà parmi les 4 premières marques premium au Maroc, prouvant que l’ADN sportif et audacieux de la marque résonne auprès des passionnés d’automobile marocains.

CUPRA Formentor : 2ᵉ de son segment

Le CUPRA Formentor, incarnation parfaite de l’audace et de la performance, se hisse à la 2ᵉ place de son segment, confirmant son statut de modèle emblématique et incontournable de la gamme.

Un succès qui s’inscrit dans l’ADN CUPRA

CUPRA n’est pas simplement une marque : c’est une philosophie, un équilibre unique entre performance, design et innovation. Un succès témoignant de la capacité de CUPRA à bouleverser les codes établis et à attirer une clientèle en quête d’authenticité, d’audace et d’exclusivité !

“Il est beau de voir qu’une marque ne dépassant pas 2 ans d’existence sur le marché marocain arrive à se positionner 4ᵉ du marché prémium en dépassant des marques historiques installées depuis des années au Maroc. Cupra enregistre la meilleure évolution du marché et arrive à placer deux années consécutives un véhicule parmi les finalistes du COTY. Je peux donc dire que le lancement de Cupra est un succès et comme chez Cupra, nous aimons l’inconventionnel, nous allons encore une fois aller challenger le statuquo et nous vous réservons pleins de surprises en 2025 ! Une année qui, je suis persuadé, sera une année record pour notre marque. WE ARE CUPRA” – déclare Adel Adam Zerrouk, Directeur de marque CUPRA Maroc.

Cap sur 2025

Avec une perspective orientée vers l’innovation et un intérêt sans précédent pour la performance, CUPRA Maroc est prête à relever de nouveaux défis en 2025. L’objectif : continuer à repousser les limites, renforcer sa position et écrire de nouveaux chapitres de succès sur le marché automobile marocain.

CUPRA. UNIQUE. IMPULSIVE. INCONVENTIONNELLE.