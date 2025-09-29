Attijari Payment, Visa et Woliz s’allient pour accélérer la digitalisation des paiements

Attijari Payment, en partenariat avec Visa et Woliz, a annoncé la signature d’un protocole de coopération stratégique destiné à accélérer la digitalisation des paiements dans le secteur de la grande consommation au Maroc.

Cet accord vise à intégrer les solutions innovantes d’acceptation d’Attijari Payment dans l’offre de Woliz, au service des commerçants et des acteurs du secteur FMCG. En s’appuyant sur l’expertise mondiale de Visa en technologies de paiement et en éducation financière, ce partenariat permettra de renforcer la valeur ajoutée des commerçants et de faciliter leur transition vers des solutions modernes et inclusives.

M. Fahd Bettache, Administrateur Directeur Général d’Attijari Payment, a déclaré :

« Cet accord reflète notre engagement à accompagner les commerçants dans leur transition vers des solutions de paiement modernes et inclusives, tout en leur offrant plus de simplicité et d’efficacité au quotidien. »

De son côté, M. Sami Romdhane, Directeur Général de Visa Maroc, a ajouté :

« Visa a pour mission de garantir que les services financiers soient accessibles à tous. Notre collaboration avec Attijari Payment et Woliz vise à construire des passerelles permettant à tout type de commerçants d’accéder à l’économie digitale. En combinant notre expertise mondiale à l’agilité locale, nous travaillons activement à fournir des solutions de paiement accessibles, fiables et sécurisées pour aider les commerçants du Maroc à prospérer à l’ère numérique. »

M. Kamal El Hardouzi, fondateur de Woliz, a souligné :

« Nos commerçants partenaires attendent avant tout des solutions simples, rapides et adaptées à leurs besoins. Avec ce partenariat, nous aspirons à bâtir un écosystème où FMCG, commerçants et institutions financières unissent leurs efforts pour promouvoir une inclusion financière durable et créatrice de valeur. »

Acteur émergent de la fintech marocaine, Woliz apporte à ce partenariat son agilité, sa proximité avec les commerçants et sa capacité d’innovation rapide, renforçant ainsi l’impact et la portée de cette alliance.

Cette complémentarité entre une fintech dynamique, un leader mondial des paiements et un acteur de référence dans l’acceptation des paiements ouvre la voie à un modèle inédit, capable d’accélérer la transformation digitale des paiements au Maroc et au-delà.

En conjuguant innovation, expertise et proximité, Attijari Payment, Visa et Woliz inaugurent une nouvelle ère dans la modernisation de l’écosystème des paiements au Maroc, s’inscrivant dans une dynamique durable pour bâtir un environnement digital inclusif, innovant et aligné sur les standards internationaux.