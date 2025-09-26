Maroc

Météo Maroc : temps assez chaud ce samedi 27 septembre 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)26 septembre 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 27 septembre 2025.

– Temps assez chaud sur l’extrême Sud et le Sud-Est.

– Nuages bas matinaux et nocturnes près des côtes Atlantiques Nord et Centre et la Méditerranée avec des formations brumeuses ou bruine par endroits.

– Rafales de vent parfois assez fortes sur les côtes Centres et les provinces sahariennes avec chasse-poussières par endroits.

– Température minimale de l’ordre de 07/15°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut Plateaux Orientaux et de 15/20°C ailleurs.

– Température du jour en légère hausse sur le Sud de l’Oriental et le Nord-Est des provinces sahariennes et en baisse ou stationnaire ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée et sur le Détroit, belle à peu agitée entre Cap Spartel et Asilah, peu agitée entre Asilah et Cap Sim et peu agitée à agitée au Sud.


Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)26 septembre 2025 - 23:00


