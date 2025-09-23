Applications VTC, couverture sociale… Les taximen affichent leurs revendications

Le bureau exécutif du Syndicat national des professionnels de taxis a appelé à « lutter » contre le transport clandestin via les applications, à protéger les données personnelles et à renforcer les sanctions à l’encontre des contrevenants.

Dans un communiqué, le syndicat a souligné la nécessité de renouveler le parc de taxis, compte tenu de son importance cruciale, tout en réitérant sa demande d’annulation des créances dues à la CNSS. Il a également insisté sur l’accélération de la mise en œuvre de la protection sociale et de la couverture sanitaire à travers un guichet unique.

Le syndicat a renouvelé, par ailleurs, son refus de lier les cotisations à la CNSS aux augmentations salariales des travailleurs et salariés, réaffirmant que le plafond de la contribution doit rester fixe et équitable.

Enfin, le bureau exécutif a salué les résultats de sa rencontre avec le secrétariat national de l’Union marocaine du travail, qui a exprimé son soutien aux revendications des professionnels et sa disposition à les défendre.

N.M.