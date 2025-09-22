Énergie atomique : le Maroc élu vice-président du Conseil des gouverneurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Royaume du Maroc a été élu, lundi à Vienne, à la vice-présidence du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour l’année 2025-2026, en la personne de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane.

La candidature du Maroc, présentée au nom du Groupe des 77 et la Chine (chapitre de Vienne), a été soutenue à l’unanimité par les 134 membres de ce groupe.

Le Conseil des gouverneurs a également élu, par acclamation, le président du Conseil pour l’année en cours, l’ambassadeur d’Australie, Ian David Graining Biggs, représentant le groupe « Extrême Orient », ainsi que l’ambassadeur de Roumanie, Stelian Stoian, en qualité de vice-président au nom du Groupe de l’Europe de l’Est.

Dans un discours de circonstance, M. Farhane a exprimé sa gratitude aux membres du G77+Chine pour la confiance placée en le Maroc, soulignant que le Royaume ne ménagera aucun effort, dans un contexte géopolitique difficile et instable, pour préserver « l’esprit de consensus de Vienne » et promouvoir le dialogue, la négociation et le compromis.

De leur côté, les présidents des groupes régionaux (le G77, le groupe africain et l’UE) ainsi que la quasi-totalité des pays membres et observateurs ont félicité le Maroc.

L’élection du Maroc est une reconnaissance de l’engagement du Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud, de la promotion du multilatéralisme et de la recherche du compromis.

Le Conseil des gouverneurs est l’un des deux organes directeurs de l’AIEA avec la Conférence générale des États membres de l’Agence, dont le Maroc a présidé pour la première fois les travaux de sa 64e session en 2020.

L’organe examine les états financiers et le programme et budget de l’AIEA, et fait des recommandations à ce sujet à la Conférence générale. Il étudie les demandes d’admission, approuve les accords de garanties et la publication des normes de sûreté de l’AIEA. Le Conseil nomme également le Directeur général de l’Agence, avec l’approbation de la Conférence générale.