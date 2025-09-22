Maroc

Une dispute tourne au drame à Marrakech

Rédaction N22 septembre 2025 - 15:32

Le quartier Al-Kadiya, à Marrakech, a été secoué, ce weekend, par un terrible meurtre. Selon une source de Le Site info, un jeune homme a été mortellement poignardé à la suite d’une dispute avec un voisin à propos de 20 dirhams.

La victime a reçu des coups, à l’aide d’une arme blanche, au niveau de l’abdomen et de la poitrine, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital universitaire Mohammed VI pour des soins d’urgence. Mais le jeune homme est finalement décédé des suites de ses blessures.

La même source a ajouté que les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de cette tragédie.

N.M.


