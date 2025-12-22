Maroc-Comores: les Marrakchis célèbrent la victoire des Lions (VIDEO)

La victoire méritée de la sélection nationale en match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc 2025) face aux Comores a provoqué, dimanche à Marrakech, un immense soulagement parmi les supporters, avides de voir les Lions de l’Atlas réussir leur entrée dans ce tournoi continental.

Ce succès a immédiatement rassuré les supporters, dissipant leurs doutes et renforçant leur confiance quant à la capacité du groupe à aller loin dans la compétition.

Au niveau de la fan zone aménagée au niveau de Bab Jdid, des milliers de supporters ont vibré au rythme de chaque action du match, laissant éclater leur joie à chaque but inscrit.

Dans une ambiance à la fois festive et conviviale, petits et grands se sont rassemblés dans les cafés et restaurants de la Cité ocre, drapeaux en main et visages peints aux couleurs nationales, partageant des moments d’émotion intense au rythme des actions et des chants de soutien.

Après le coup de sifflet final, la liesse s’est prolongée bien au-delà des cafés et de la fan zone aménagée à Bab Jdid.

Les klaxons de motos et de voitures ont retenti au niveau de la Place du 16 novembre à Guéliz, où une foule nombreuse a afflué pour fêter cette victoire, qui confirme que cette CAN 2025 a commencé sous les meilleurs auspices pour les Lions de l’Atlas.

S.L.