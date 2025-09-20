Le bel hommage du Real Madrid à Abderrahim Ouhida, survivant du séisme d’Al Haouz (VIDEO)

A la Une

Avant le coup d’envoi du match Real Madrid-Espanyol Barcelone, le club merengue a rendu hommage au jeune Marocain Abderrahim Ouhida, rescapé du séisme d’Al Haouz en septembre 2023.

Vêtu d’un maillot du Real Madrid floqué de son nom et du numéro 10, le jeune Marocain a donné le coup d’envoi symbolique de la rencontre et a été chaleureusement applaudi par les joueurs et les supporters du Bernabéu.

Rappelons que le Real Madrid s’est imposé logiquement (2-0) face à l’Espanyol Barcelone, samedi au stade Santiago Bernabéu, lors de la 5ᵉ journée de Liga, conservant ainsi son bilan parfait avec cinq victoires en cinq rencontres.

Le défenseur brésilien Éder Militao a ouvert le score d’une frappe puissante du pied droit en pleine lucarne (22ᵉ, 1-0), avant que l’attaquant français Kylian Mbappé ne scelle la victoire en seconde période (78ᵉ, 2-0), confirmant la domination des Madrilènes.

N.M.