Un médecin violemment agressé dans un hôpital à Béni Mellal

Rédaction N19 septembre 2025 - 20:02

Un médecin urgentiste de l’hôpital régional de Béni Mellal a été victime, mercredi, d’une agression perpétrée par un individu dans un état anormal, venu en compagnie d’un patient.

Selon une source syndicale de Le Site info, le médecin souffre de profondes plaies à la tête et des ecchymoses au niveau du cou.

Pour sa part, le bureau régional de l’Union nationale de la santé a condamné fermement cette agression, précisant qu’elle a laissé des séquelles psychologiques chez la victime.

Le syndicat a ainsi exprimé sa solidarité avec la victime et a appelé les autorités à intervenir fermement dans ce dossier. Il a également exhorté les responsables à protéger le personnel, à soutenir le médecin agressé et à dénoncer la stigmatisation dont souffrent les professionnels de la santé.

