Casablanca accueille pour la première fois en Afrique l’International Family Business Research Forum

Du 24 au 26 septembre 2025, ESCA Ecole de Management accueillera pour la première fois sur le continent africain la 8ᵉ édition de l’International Family Business Research Forum (IFBRF), réunissant des chercheurs, dirigeants et décideurs de plus de 24 pays autour de l’avenir des entreprises familiales.

Depuis 2015, l’IFBRF s’est affirmé comme un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui s’engagent dans le développement des entreprises familiales. Après avoir été accueilli en Allemagne, en Italie, en Autriche, à Monaco, en Belgique, aux Émirats Arabes Unis et à Chypre, le Forum s’installe à Casablanca à ESCA Ecole de Management pour trois jours de dialogue, de réflexion et de partage d’expériences.

L’IFBRF a pour ambition de rapprocher le monde académique, les réalités du terrain et les politiques publiques. En réunissant chercheurs, dirigeants, décideurs et acteurs de l’écosystème, il crée un espace unique où savoirs et pratiques se croisent, afin de formuler des recommandations concrètes pour renforcer la gouvernance, stimuler l’innovation et contribuer au développement socio-économique.

Un programme d’envergure internationale, avec un focus Afrique et MENA

Le programme proposera des sessions et panels sur des enjeux clés tels que la transmission intergénérationnelle, la gouvernance, la durabilité, la digitalisation, l’intelligence artificielle et l’innovation. Seront également abordés les rôles des politiques publiques et des écosystèmes africains, le développement régional dans la zone MENA, ainsi que des thématiques stratégiques autour du financement, de l’entrepreneuriat et des transitions. Ces échanges offriront une vision complète des tendances actuelles et des pistes concrètes pour l’avenir des entreprises familiales.

Un aperçu des panels clés qui rythmeront le Forum :

Mercredi 24 septembre, Campus de ESCA Ecole de Management

9h30 : Panel « Challenges, Opportunities And Legacy Of African Family Businesses » avec les leaders de groupes familiaux emblématiques comme Amine Berrada Sounni (Aiguebelle – Holding OMNIPAR, Maroc), Amine Sekkat (IMACAB, Maroc), Omar Alazrak (Micatex, Maroc) et Elyes Rekik (Coficab, Tunisie).

16h30 : Panel « Publication Tips » avec Cristina Cruz (IE University, Espagne), Panikkos Poutziouris (University of Cambridge, UK) et Giorgia Maria D’Allura (University of Catania, Italie).

Jeudi 25 septembre, Campus de ESCA Ecole de Management

9h30 : Panel « Policy and Ecosystem Perspectives on African family Businesses » avec Zakaria Fahim (BDO, Maroc), Theodore Albright (The Family Office Africa, Ghana), Randa El Bedawy (American University in Cairo, Égypte) et Raymond Mutura (Centre for Research on Work & Family, Kenya).

Déclaration

« Accueillir l’IFBRF à Casablanca est une opportunité unique de mettre en lumière les spécificités et le potentiel des entreprises familiales africaines et de la région MENA. Plus qu’un espace de dialogue entre recherche et pratique, ce forum se veut un véritable vecteur de dissémination internationale des travaux de recherche auprès des différentes parties prenantes : institutions, entreprises, familles en affaires, étudiants et chercheurs. En rassemblant décideurs, leaders et universitaires, l’IFBRF favorise un échange riche et constructif, propice à la discussion de solutions concrètes et durables et à la co-construction des approches de gouvernance de l’entreprise familiale. En accueillant cette édition pour la première fois en Afrique, ESCA Ecole de Management réaffirme son engagement et son rôle central au cœur des échanges internationaux autour de l’entreprise familiale. » Oumaima Quiddi, professeure-chercheuse, membre de la Chaire Entreprise Familiale à ESCA Ecole de Management et co-organisatrice de la 8ème édition de l’IFBRF

À propos de ESCA Ecole de Management

Fondée en 1992, ESCA Ecole de Management est pionnière dans l’enseignement du management au Maroc et en Afrique. Depuis plus de 30 ans, elle forme des leaders capables de relever les défis économiques, sociaux et environnementaux. Première Business School reconnue par l’État (2017), elle a obtenue l’accréditation AACSB (2018) puis AMBA (2025), rejoignant ainsi les 2% des meilleures Business Schools au monde et figurant parmi les institutions africaines les plus reconnues à l’international.

Classée par Eduniversal 2024 #1 au Maroc et en Afrique francophone pour la 13ᵉ année, et #3 en Afrique, elle accueille sur son campus de Casablanca Finance City plus de 250 étudiants internationaux de 40 nationalités, et collabore avec 140 partenaires académiques dans 50 pays. Sa recherche appliquée porte sur la transformation digitale, la gouvernance, l’entrepreneuriat, la finance durable et l’innovation en Afrique. Fidèle à sa mission, ESCA forme des décideurs responsables, agiles, innovants et ouverts sur le monde.