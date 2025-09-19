Un séisme de magnitude 7,8 frappe la péninsule du Kamtchatka en Russie

Par LeSiteinfo avec MAP

Un séisme de magnitude 7,8 a été enregistré vendredi dans le Pacifique au large de la péninsule russe du Kamtchatka, déclenchant une alerte provisoire au tsunami, a indiqué le service sismique américain USGS.

Le tremblement de terre s’est produit à 06H58 heure locale à 128 kilomètres à l’est de la ville russe de Petropavlovsk-Kamchatsky, à une profondeur de dix kilomètres, incitant le Centre d’alerte au tsunami du Pacifique américain à émettre une alerte pour d’éventuelles vagues dangereuses le long des côtes voisines.

Cette alerte a été levée quelques heures plus tard. Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux locaux montrent des meubles et des luminaires trembler dans des maisons, ou une voiture garée se balancer d’avant en arrière dans une rue. Un séisme de magnitude 7,4 a déjà frappé la région samedi, à une profondeur de 39,5 km, à 111 km à l’est de Petropavlovsk-Kamtchatsky.

La péninsule du Kamtchatka est sur une ceinture tectonique connue sous le nom de « ceinture de feu ». Entourant la majeure partie de l’océan Pacifique, cette zone demeure un point actif en matière sismique. En juillet, un séisme de magnitude 8,8 au large des côtes de la région a déclenché un tsunami qui a balayé une partie d’un village côtier.