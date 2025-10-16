Nasser Bourita s’entretient avec son homologue russe

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu un entretien, jeudi à Moscou, avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

Cette rencontre s’inscrit dans le sillage du Partenariat Stratégique Approfondi, conclu entre le Roi Mohammed VI, et le Président Vladimir Poutine en mars 2016.

Les deux ministres ont salué l’impulsion donnée par les deux chefs d’État, dont la vision continue de nourrir et d’orienter ce partenariat en plein essor.

Bourita et Lavrov se sont félicités de la qualité de leurs échanges et de la dynamique de dialogue et de coopération qui caractérise les relations maroco-russes.

Ils ont réaffirmé leur volonté commune d’élever ces relations à un niveau supérieur, à la mesure des attentes et du potentiel existant entre les deux pays.

L’entretien a ainsi permis d’examiner en profondeur les moyens de développer davantage les liens bilatéraux, en exploitant pleinement leur potentiel et en capitalisant sur l’amitié historique et la coopération fructueuse qu’ils ont consolidées.

Concrètement, les deux ministres ont procédé à la signature d’un Mémorandum d’entente portant création d’un Comité de Travail russo-marocain entre leurs départements des Affaires étrangères. Cette instance aura pour mission de dresser le bilan du partenariat et de formuler des propositions en vue d’identifier de nouveaux axes de coopération à forte valeur ajoutée, afin d’approfondir les relations bilatérales et de les projeter résolument vers l’avenir.

Les deux ministres ont convenu, en outre, de maintenir un dialogue politique régulier et d’assurer un suivi conjoint des accords conclus, en vue d’insuffler un nouvel élan à la coopération et au partenariat stratégique entre le Maroc et la Russie.

Par ailleurs, Bourita et Lavrov ont abordé les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment en Afrique du Nord, dans la région du Sahel et au Moyen-Orient.

Ces entretiens s’inscrivent dans le cadre du dialogue continu et des contacts réguliers entre les deux ministres, aussi bien au Maroc et en Russie, qu’en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Durant son séjour à Moscou, Bourita copréside également, avec le Vice-Premier ministre russe, Dmitri Patrouchev, les travaux de la 8e session de la Commission Mixte de Coopération entre les deux pays.

Pour rappel, depuis l’accession au Trône du Roi Mohammed VI, les relations entre le Maroc et la Russie ont connu un essor remarquable.

Le Souverain a effectué deux Visites Royales à Moscou, en octobre 2002 et en mars 2016, marquées respectivement par la conclusion du Partenariat Stratégique, puis du Partenariat Stratégique Approfondi.

Le Président Vladimir Poutine a, pour sa part, effectué une visite officielle au Maroc en septembre 2006.

S.L