Escobar du Sahara: la dernière décision du tribunal

Rédaction N18 septembre 2025 - 21:00

La Cour d’appel de Casablanca a décidé, ce jeudi, de reporter l’examen de l’affaire « Escobar du Sahara », dans laquelle sont poursuivis Said Naciri, l’ancien président du Wydad de Casablanca, et Abdenbi Bioui, l’ancien président de la Région de l’Oriental. La prochaine audience aura lieu le 2 octobre prochain.

Lors de l’audience de ce jeudi, la chanteuse Latifa Raafat s’est présentée devant la Cour d’appel en tant que témoin. En revanche, Bioui, qui a dû subir une intervention chirurgicale au CHU Ibn Rochd de Casablanca, était absent.

La défense de Bioui a ainsi demandé au tribunal de reporter l’examen du dossier en raison de l’absence de son client.

N.M.


