Port de Casablanca: tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau terminal de croisière

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nouveau terminal de croisière du port de Casablanca, inauguré jeudi par le Roi Mohammed VI, est une infrastructure aux normes internationales qui vient renforcer l’offre et l’attractivité touristiques de la ville et accompagner le développement de l’activité des croisières au port.

Mobilisant des investissements de l’ordre de 720 millions DH, ce projet s’inscrit dans le cadre du programme de restructuration et de développement du Complexe portuaire de Casablanca, visant à conforter le rayonnement économique et touristique de cette métropole.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration par le Souverain de ce nouveau terminal, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor a souligné que cette gare maritime devrait accueillir jusqu’à 450.000 croisiéristes par an, notant qu’elle est destinée à recevoir des navires allant jusqu’à 350m de longueur et 45m de largeur.

De par sa position, sur la côte atlantique, le nouveau terminal va dynamiser l’offre touristique de Casablanca en faisant de la capitale économique du Royaume un hub stratégique pour les croisières entre l’Europe, les îles Canaries et l’Amérique, a-t-elle ajouté.

Elle a fait observer que ce projet ambitionne de positionner le Royaume sur la carte mondiale du tourisme de croisière, contribuant ainsi à augmenter davantage le rayonnement du Royaume au niveau international.

Ce projet a consisté en la construction d’une gare maritime, l’aménagement d’un quai de débarquement d’une longueur totale d’environ 650 m, la mise en place de trois passerelles (une passerelle fixe et deux télescopiques), outre l’aménagement d’une aire de stationnement d’une capacité de 44 autocars.

Il vise à hisser la métropole du Royaume au rang de destination touristique d’excellence, à renforcer ses atouts en matière de tourisme d’affaires et de croisière, ainsi qu’à accompagner harmonieusement le développement économique, urbain et démographique de l’ensemble de la région.

S.L.