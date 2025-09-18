Chery Maroc dévoile la nouvelle gamme Chery Super Hybrid

Lors d’une conférence de presse organisée au prestigieux hôtel Four Seasons Casablanca, Africa Motors, filiale du Groupe Auto Hall en de la marque Chery, a présenté la nouvelle gamme Chery Super Hybrid, composée de trois modèles inédits: Tiggo 4 Cross HEV, Tiggo 7 Pro PHEV et Tiggo 8 Pro PHEV. Avec ce lancement, la marque confirme son ambition de démocratiser la technologie hybride au Maroc en proposant des SUV à la fois accessibles, technologiques et haut de gamme.

Chery : un leader mondial en pleine ascension

– En 2025, Chery figure une nouvelle fois au classement Fortune Global 500, à la 233ᵉ place, enregistrant une progression spectaculaire de 152 places par rapport à l’année précédente.

– La marque a franchi le cap des 5 millions de véhicules exportés dans le monde, confirmant son statut de premier exportateur automobile chinois.

– Au premier semestre 2025, Chery a écoulé environ 1,26 million de véhicules à l’international, soit une croissance de +14,5 % en un an.

– En 2024, la marque a enregistré un record historique avec près de 2,6 millions de ventes mondiales, en hausse de +38 % par rapport à 2023, porté par l’explosion des véhicules électrifiés (NEVs).

Cette dynamique repose sur une stratégie technologique forte, marquée par des investissements massifs en R&D, des tests de sécurité extrêmes dans diverses conditions, et le développement de la technologie propriétaire CSH (Chery Super Hybrid).

La gamme Chery Super Hybrid au Maroc

1. Chery Tiggo 4 Cross HEV – L’hybride urbain accessible

– Prix : à partir de 229.000 DH

– Puissance combinée : 211 chevaux

– Sécurité : jusqu’à 7 airbags (finition Premium)

– Design & confort : toit ouvrant électrique, éclairage d’ambiance

– Technologie : assistant vocal intelligent hors ligne, chargeur sans fil

👉 Positionné comme le SUV compact hybride le plus accessible de sa catégorie, pensé pour un usage quotidien moderne et économique.

2. Chery Tiggo 7 Pro PHEV – Le SUV technologique et polyvalent

– Prix : à partir de 309.000DH

– Autonomie combinée : jusqu’à 1200 km

– Performance : 0 à 100 km/h en 8,4 s

– Recharge rapide : 20 à 80 % en seulement 19 minutes

– Technologie : image panoramique 540°, commandes vocales intelligentes

– Confort : système audio Sony 8 haut-parleurs, habitacle spacieux

👉 Conçu pour les familles et les longs trajets, il allie sobriété, performance et innovations technologiques.

3. Chery Tiggo 8 Pro PHEV – Le SUV premium familial

– Prix : à partir de 369.000DH

– Autonomie combinée : jusqu’à 1200 km

– Performance : 0 à 100 km/h en 8,5 s

– Capacité : 7 places (5+2), idéal pour les grandes familles

– Confort premium : toit ouvrant panoramique, isolation sonore double vitrage

– Technologie : image panoramique 540°, système audio Sony 12 haut-parleurs

– Sécurité : jusqu’à 9 airbags

Flagship de la gamme, il incarne le mariage parfait entre luxe, technologie et sécurité.

Une vision pour le marché marocain

Avec cette nouvelle gamme, Africa Motors – filiale du Groupe Auto Hall – confirme sa volonté de s’imposer comme un acteur de référence sur le marché national, en renforçant la présence de la marque Chery au Maroc et en démocratisant l’accès aux véhicules hybrides.

Mr. Benmassi, Directeur Général d’Africa Motors, déclare :

« Le lancement de la gamme Chery Super Hybrid au Maroc illustre parfaitement notre ambition : offrir aux automobilistes marocains des solutions de mobilité durables, accessibles et adaptées à leurs besoins. À travers Africa Motors, nous souhaitons consolider la présence de Chery comme une marque innovante et de confiance sur le marché national. »

Mr. El Battahi, Directeur Commercial de Chery Maroc, ajoute :

« Avec ces trois nouveaux modèles hybrides, nous répondons aux attentes d’un marché en pleine évolution. Notre priorité est de proposer une expérience de conduite moderne, connectée et sécurisée, tout en rendant la technologie hybride plus accessible au plus grand nombre. »

À propos de Chery Automobile

Fondée en 1997, Chery Automobile est l’un des principaux constructeurs automobiles chinois, présent dans plus de 80 pays et reconnu pour son expertise technologique et sa capacité d’innovation. Avec sa gamme diversifiée de véhicules, Chery ambitionne de devenir un leader mondial de la mobilité durable.

À propos d’Africa Motors – Groupe Auto Hall

Africa Motors est une filiale du Groupe Auto Hall dédiée au développement des marques chinoises notamment la marque Chery. Forte de son expertise, Africa Motors accompagne le déploiement de solutions de mobilité innovantes et durables sur le marché marocain.

S’appuyant sur l’expérience centenaire du Groupe Auto Hall, acteur historique de l’automobile au Maroc, Africa Motors œuvre à offrir aux clients marocains des véhicules alliant technologie de pointe, sécurité, performance et respect de l’environnement.