Les 500 Global 2025. Automobile: L’industrie passe à la vitesse supérieure

Classement «Les 500 Global 2025». Le secteur automobile poursuit sur sa lancée, porté par l’essor de la production locale et la dynamique des exportations.

Groupe Renault Maroc reste solidement en tête avec un chiffre d’affaires de 63,06 MMDH (+12,3%), soutenu par la performance des sites de Tanger et Casablanca ainsi que par la montée en cadence des exportations.

Centrale Automobile Chérifienne occupe la deuxième place avec 9,23 MMDH (+19,9%), confirmant la vigueur du segment premium.

Auto Hall complète le podium à 5,02 MMDH (+2,2%), grâce à la diversification de son portefeuille.

Sopriam (3,87 MMDH, +7,1%) et Global Engines (3,44 MMDH, -10,4%) suivent, tandis qu’Auto Nejma Maroc (+27,6%) signe la plus forte hausse du classement, reflétant la reprise du haut de gamme.

S.R