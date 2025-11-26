Aziz Akhannouch s’entretient avec le président de la BAD

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), Sidi Ould Tah, sur les moyens de promouvoir le partenariat privilégié entre le Maroc et l’Institution financière.

Au début de ces entretiens, Akhannouch a salué l’implication de la BAD dans le soutien et l’accompagnement des grandes réformes et des chantiers structurants initiés par le Royaume dans les différents domaines, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, mettant l’accent sur la qualité et la diversité du portefeuille financier de la BAD au Maroc, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

De son côté, Ould Tah a exprimé sa gratitude au Roi pour l’accueil par le Royaume de l’Africa Investment Forum (AIF) et pour le soutien que le Maroc accorde au groupe de la BAD, en tant que premier partenaire de cette institution financière.

Le président du Groupe de la BAD a précisé que les entretiens ont été l’occasion d’évoquer le portefeuille de la banque au Maroc, qui comprend l’accompagnement de projets dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et dans le domaine social.

Ils ont également permis d’examiner les perspectives du partenariat, notamment en matière d’accompagnement des programmes gouvernementaux visant la création d’opportunités d’emploi au profit des jeunes et le renforcement des capacités des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Le Maroc et le Groupe de la BAD sont liés par un partenariat privilégié depuis 1970, marqué par une coopération fructueuse et continue mettant l’accent sur plusieurs secteurs vitaux en totale cohérence avec la politique d’investissement et les objectifs de développement du Royaume.

S.L