Désert, palmiers et palais… Le Maroc en vedette dans l’émission «Love is blind» (VIDEO)

Netflix a lancé le 10 septembre la version française de son célèbre programme de rencontres «Love is Blind», intitulée «Pour le meilleur et à l’aveugle».

Cette adaptation est présentée par le champion du monde de judo Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus.

Le concept reste fidèle au format original : trente participants font connaissance sans jamais se voir, enfermés dans des capsules. Ils ne se découvrent en face-à-face qu’après s’être fiancés, avant de partir vivre une lune de miel dans une ambiance romantique.

Pour cette première édition française, le choix s’est porté sur le Maroc comme décor principal du tournage. Les candidats ont été filmés dans un somptueux palais entouré de palmiers et à bord d’un yacht longeant les côtes marocaines, offrant ainsi une vitrine touristique exceptionnelle du pays.

Ce choix confirme les atouts uniques du Maroc, capable d’accueillir de grandes productions internationales grâce à la diversité de ses paysages, la qualité de son hospitalité et de ses infrastructures hôtelières. La destination s’impose ainsi comme une plateforme idéale pour le tournage de programmes et de séries à portée mondiale.

Le projet revêt également une dimension personnelle pour Teddy Riner, très attaché au Maroc, et particulièrement à Marrakech. Le judoka a souvent confié y trouver inspiration et sérénité, tant lors de ses entraînements que dans ses moments en famille.

N.M.