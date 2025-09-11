La Bourse de Casablanca débute sa séance dans le vert ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert dans le vert jeudi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,60% à 19.961,13 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,66% à 1.632,94 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 0,57% à 1.362,70 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes capitalisations, avançait de 0,72% à 1.948,54 pts.

Aux valeurs individuelles, AFMA (+5,07% à 1.367 DH), Fenie Brossette (+3,16% à 490 DH), Cosumar (+2,85% à 232,45 DH), Résidences Dar Saada (+2,77% à 167 DH) et CFG Bank (+2,46% à 250 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, Bank of Africa (-2,22% à 253,25 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (-1,14% à 1.740 DH), Réalisations Mécaniques (-0,93% à 555,90 DH), Société des Boissons du Maroc (-0,82% à 2.169 DH) et AtlantaSanad (-0,60% à 158 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Mercredi, le MASI a clôturé sur un gain de 1,64%.

S.L