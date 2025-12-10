La Bourse de Casablanca termine la séance de ce mercredi en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé en hausse mercredi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,33% à 18.520,07 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,28% à 1.504,71 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 0,65% à 1.255,23 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’est adjugé 0,08% à 1.818,54 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des gains respectifs de 0,29% à 17.512,1 pts et 0,18% à 15.924,17 pts.

S.L;