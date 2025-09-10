Première expérience au cinéma pour Ilyas El Malki dans « Casa Guira » (VIDEO)

Les salles de cinéma marocaines se préparent à accueillir le nouveau film « Casa Guira », dont la sortie est prévue à partir du 17 septembre.

Les acteurs principaux, dont Hanane El Khader, Karima Ghait, Omar Lotfi et d’autres, ont commencé à promouvoir ce nouveau long-métrage via leurs comptes officiels sur Instagram.

La distribution comprend, en plus des artistes déjà mentionnés, le streamer Ilyas El Maliki pour sa première expérience cinématographique, ainsi que Rafik Boubker, Rachid Rafiq, Hafsa Bourkadi, Karim Saidi, Tarik El Boukhari et d’autres.

Casa Guira est réalisé par Omar Lotfi et produit par RedOne, marquant ainsi leur deuxième collaboration artistique après le succès du premier film intitulé « Al Batal ».

Pour rappel, « Al Batal » mettait en vedette Aziz Dadas, Omar Lotfi, Rafik Boubker, Majdouline Idrissi, Farah El Fassi et Fahd Benchemsi.