Maroc

L’extrême pauvreté quasiment éradiquée au Maroc selon le HCP

Rédaction M10 septembre 2025 - 19:00

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a révélé que le Maroc est en bonne voie pour éliminer totalement l’extrême pauvreté, selon le seuil international fixé à 1,9 dollar américain par personne et par jour.

Dans sa note analytique intitulée « Lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités sociales et territoriales, développement humain et égalité des genres au Maroc : réalisations et défis », le HCP précise que la proportion de la population vivant en dessous du seuil international de pauvreté extrême n’a pas dépassé 0,3 % en 2022, dont 0,04 % en milieu urbain et 0,68 % en milieu rural.

Selon la même source, ces indicateurs montrent clairement que le Royaume a atteint le premier objectif lié à la première cible des Objectifs de développement durable (ODD), à savoir l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes.

La lutte contre la pauvreté absolue au Maroc a montré des progrès significatifs sur le long terme (2001-2019), malgré une détérioration observée entre 2019 et 2022, notamment en milieu urbain. Le HCP souligne néanmoins que la pauvreté reste structurellement concentrée en milieu rural.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Le beau geste d’Achraf Hakimi envers un enfant zambien (PHOTO)
Lire l'article









Tags
Rédaction M10 septembre 2025 - 19:00


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page