L’extrême pauvreté quasiment éradiquée au Maroc selon le HCP

Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) a révélé que le Maroc est en bonne voie pour éliminer totalement l’extrême pauvreté, selon le seuil international fixé à 1,9 dollar américain par personne et par jour.

Dans sa note analytique intitulée « Lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités sociales et territoriales, développement humain et égalité des genres au Maroc : réalisations et défis », le HCP précise que la proportion de la population vivant en dessous du seuil international de pauvreté extrême n’a pas dépassé 0,3 % en 2022, dont 0,04 % en milieu urbain et 0,68 % en milieu rural.

Selon la même source, ces indicateurs montrent clairement que le Royaume a atteint le premier objectif lié à la première cible des Objectifs de développement durable (ODD), à savoir l’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes.

La lutte contre la pauvreté absolue au Maroc a montré des progrès significatifs sur le long terme (2001-2019), malgré une détérioration observée entre 2019 et 2022, notamment en milieu urbain. Le HCP souligne néanmoins que la pauvreté reste structurellement concentrée en milieu rural.