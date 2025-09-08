Séisme d’Al Haouz: le point sur la reconstruction

Par LeSiteinfo avec MAP

L’opération de reconstruction des logements sinistrés par le séisme ayant secoué la province d’Al Haouz en septembre 2023 est entrée dans sa phase finale à la faveur d’une mobilisation sans précédent de toutes les parties prenantes, comme en témoignent les chiffres dévoilés par le coordinateur du programme de reconstruction et de réhabilitation des zones sinistrées, Hassan Ighighi.

L’état d’avancement des travaux de reconstruction et de réhabilitation au niveau de la province a atteint 91,33%, après la reconstruction de près de 24.000 logements selon des normes techniques et architecturales de haut niveau, a déclaré Ighighi à la MAP, précisant que « toutes les tentes, installées après le séisme pour accueillir les sinistrés, ont été définitivement démontées ».

Dans ce contexte, il a ajouté que ce taux devrait atteindre 93% vers fin septembre, puis 96% dans les deux mois suivants, notant que seulement 4% des sinistrés n’ont pas encore entamé la reconstruction de leurs habitations.

Il s’agit de cas en lien soit avec des litiges entre héritiers ou avec des familles ayant refusé de bâtir leurs maisons malgré la perception de la première tranche de l’aide financière de l’État, a-t-il expliqué, faisant savoir que les mesures légales nécessaires ont été prises à leur encontre, après que les autorités locales les aient invités à démarrer les travaux, à l’instar des autres bénéficiaires.

Ighighi a également rappelé que les opérations préliminaires menées par la commission de pilotage et de suivi portant notamment sur le sauvetage, le recensement des populations sinistrées, le déblaiement de plus de 23.500 maisons effondrées et la délivrance des permis de construire, se sont avérées complexes, compte tenu de la topographie accidentée de la province.

Ces opérations ont nécessité des équipements spéciaux, des engins lourds et d’importantes ressources humaines, d’autant plus que la majorité des habitations se trouvent dans des zones difficiles d’accès, a-t-il soutenu.

Il s’est félicité, à ce titre, de la coordination exemplaire entre les différents acteurs sur le terrain (autorités locales, ingénieurs, entrepreneurs et associations locales), qui a permis de réaliser ces résultats très positifs en matière de reconstruction et de réhabilitation.

Paisiblement installés dans leurs nouvelles demeures, plusieurs bénéficiaires se sont dits, dans des déclarations à la MAP, soulagés de retrouver leurs foyers et de reprendre progressivement leur vie économique et sociale.

En effet, la délivrance des permis de construire a été soumise à des critères stricts, sous la supervision technique d’architectes et de bureaux d’études spécialisés, et effectuée sur la base d’un cahier des charges conforme aux normes scientifiques et techniques parasismiques, tout en tenant compte des spécificités architecturales et culturelles de la région.

S.L.