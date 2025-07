Séisme d’Al Haouz: où en est la reconstruction ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Un total de 46.650 familles ont pu achever les travaux de construction et de réhabilitation de leurs habitations, dans le cadre du Programme de reconstruction et d’aménagement des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz.

De même, le montant global du soutien accordé aux familles pour la reconstruction et la réhabilitation de leurs habitations sinistrées a dépassé 4,2 milliards de dirhams, alors que le montant global des aides d’urgences, fixées à 2500 dirhams mensuels, a dépassé 2,4 milliards de dirhams, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement publié à l’issue de la réunion, jeudi à Rabat, de la Commission interministérielle chargée du déploiement du Programme de reconstruction et d’aménagement des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, présidée par le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Au cours de cette réunion, consacrée au suivi de la mise en œuvre des différents axes de ce programme, conformément aux Hautes Directives Royales, les membres de la commission ont suivi un exposé du directeur général de l’Agence de développement du Haut Atlas, mettant en lumière les avancées réalisées dans la mise en œuvre du Programme, à tous les niveaux.

Ainsi, le nombre des tentes est passé de 129.000 à 47 tentes restantes actuellement, qui devraient être totalement démantelées au mois de septembre prochain, ajoute le communiqué, faisant savoir que les membres de la commission ont constaté, à cette occasion, que les commissions locales ont pu dégager des solutions de terrain pour 4.895 habitations situées dans les zones à relief difficile.

Au début de la réunion, Akhannouch a salué la dynamique imprimée à la mise en œuvre de ce programme au niveau de l’ensemble des départements, à travers la mobilisation des différents services des établissements publics. Il a appelé l’Agence de Développement du Haut Atlas et l’ensemble des intervenants à renforcer la cadence du travail en vue de parachever la mise en œuvre des projets restants avec la célérité et l’efficience requises, relève le communiqué.

Cette réunion a également permis de mettre en lumière les avancées réalisées au niveau de la gestion des impacts du séisme d’Al-Haouz, parallèlement à la mise à niveau des espaces territoriaux, en réponse aux attentes de la population locale.

Ainsi, dans le secteur de l’équipement, l’opération de réalisation et de mise à niveau des quatre tronçons de la route nationale RN7, enregistre un état d’avancement de 25% et 65%, relève la même source, ajoutant que la commission a également pris connaissance du lancement des travaux de construction de 165 kilomètres de routes et de 29 ouvrages d’arts, pour une enveloppe budgétaire de 920 millions de dirhams.

Dans le secteur de l’enseignement, la commission a noté la poursuite des travaux de réhabilitation et de reconstruction des établissement scolaires, les travaux ont été ainsi achevés au niveau de 269 établissement scolaires, tandis que dans le secteur de la santé, les travaux de réhabilitation ont été achevés au niveau de 70 centres de santé, alors que les travaux de réhabilitation de 35 autres centres de santé seront achevés à fin août 2025 et de 14 centres de santé supplémentaires à fin octobre 2025.

S’agissant de l’agriculture, le plan d’action prévoyant la distribution à titre gratuit de têtes de bétail et d’orge aux agriculteurs ainsi que la réfection des infrastructures agricoles et économiques, a été entièrement mis en œuvre, fait-savoir la même source, faisant observer que dans le secteur de l’eau, les dommages occasionnés à 43 stations hydrologiques ont été réparés, en plus du raccordement de plusieurs douars au réseau de distribution d’eau potable et de la réfection de ce réseau.

Dans le secteur du tourisme, 229 établissements d’accueil touristique ont bénéficié de la première tranche de l’aide, pour un budget de 61,1 millions de dirhams, alors que la deuxième tranche de l’aide a bénéficié à 95 établissements pour une enveloppe de 30 millions de dirhams.

Cette réunion a également permis de faire le point sur l’opération de soutien et d’accompagnement des commerçants, dont les points de vente ont été affectés par le séisme, qui sont au nombre de 1600 bénéficiaires.

S.L