Gad Elmaleh: « les quelques jours que j’ai passé avec mon fils à Abou Dabi ont tout changé… « 

L’humoriste Gad Elmaleh est de retour dans sa ville natale, Casablanca, où il a rencontré la presse afin de présenter son nouveau spectacle intitulé « Lui-même ». Trois représentations exceptionnelles sont prévues les 25, 26 et 27 septembre au Complexe Mohammed V.

Gad Elmaleh a échangé avec les journalistes, répondant à toutes les questions avec générosité et humour. Il a tenu à rappeler combien se produire au Maroc a une résonance particulière :

L’artiste confie que l’enjeu est d’autant plus fort lorsqu’il se produit devant le public marocain. « Quand je joue un peu partout dans le monde, j’essaie toujours d’adapter mes sketchs aux endroits où je suis. Casablanca, c’est ma ville, et il y a une grosse attente. Jouer à domicile n’est pas si facile : il y a beaucoup d’affect, c’est comme jouer devant la famille. Il y a beaucoup d’amour, mais aussi beaucoup d’exigence ».

Gad Elmaleh précise que son spectacle est autobiographique, une manière pour lui de se raconter avec sincérité et humour. L’artiste explique aussi vouloir parfois renouer avec ses anciens personnages : « J’ai envie de les faire revenir parfois… »

Habitué des grandes scènes internationales, Gad Elmaleh souligne combien il est essentiel de s’imprégner de l’endroit où il se produit :

« Concernant l’adaptation, j’aime passer du temps dans les endroits où je joue. Il y a quelques semaines, j’ai joué à Abou Dabi en français. J’ai passé quelques jours là-bas avec mon fils et ça a tout changé… Il fallait que je connaisse mieux les lieux. Cela rend le travail du comique plus facile ».

Ce retour sur scène au Maroc s’annonce comme un événement culturel majeur, attendu avec impatience par ses fans. Gad Elmaleh promet un spectacle sincère, généreux, et fidèle à son style qui mélange observation du quotidien, anecdotes personnelles et clins d’œil à ses créations passées.