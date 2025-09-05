Waly Dia : “Une Heure à Tuer”, un spectacle coup de poing entre humour et conscience

A l’occasion de la rentrée culturelle, Top Event Production a le plaisir d’annoncer la venue de Waly Dia à Casablanca, pour une représentation exceptionnelle de son spectacle “Une Heure à Tuer”, le vendredi 12 septembre 2025 à 20h30, au Mégarama Casablanca.

Révélé par le Jamel Comedy Club, chroniqueur acide et scèneur engagé, Waly Dia est l’une des voix les plus percutantes du stand-up francophone. Avec un style vif, moderne et sans filtre, il interroge notre société avec humour et lucidité.

Un spectacle à la fois drôle, intelligent et nécessaire

Dans “Une Heure à Tuer”, Waly Dia passe en revue les paradoxes de notre époque : écologie, discriminations, réseaux sociaux, éducation, vivre-ensemble… Rien n’échappe à son regard mordant, ni à son énergie scénique légendaire.

Ce spectacle est une véritable claque humoristique, jouée à guichet fermé dans toute la France, et déjà ovationnée lors de son passage au Maroc.