Maroc-Niger : à quelle heure et sur quelles chaînes ?

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe du Maroc A cherchera à maintenir le cap et décrocher le billet de la phase finale du Mondial-2026 de football dès la 7è journée des qualifications africaines, en affrontant son homologue du Niger, vendredi soir à Rabat (20h00 GMT+1), dans un stade principal du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah complètement métamorphosé.

Pour cette rencontre comptant pour le groupe E, les Lions de l’Atlas affichent un carton plein, avec 15 points en cinq matchs, ce qui leur permet de dominer largement le groupe et se rapprocher de la qualification à la Coupe du Monde, pour la troisième fois d’affilée, la septième de leur histoire.

Afin d’atteindre cet objectif, les hommes de Walid Regragui doivent battre le Niger et attendre un match nul ou une défaite de la Tanzanie face au Congo.

L’équipe du Maroc sera, également, officiellement qualifiée si elle empoche quatre points lors de ses matches contre le Niger et la Zambie.

En prévision de cette rencontre, le sélectionneur national Walid Regragui a concocté une liste de 27 joueurs, dominée par les cadres de l’équipe, avec quelque nouveaux visages, notamment Neil El Ainaoui, le sociétaire de l’AS Rome perçu par Regragui comme « un joueur polyvalent qui apportera un profil nouveau à la ligne médiane des Lions de l’Atlas ».

« Les cadres du dernier Mondial 2022 sont là (..). Il y a une concurrence, certes, mais la forme du moment, le style de jeu à adopter et l’expérience des joueurs sont déterminants dans les choix opérés », a expliqué Regragui, en commentant ses choix lors de la conférence de presse d’avant-match, tenue jeudi dernier à Salé. Il n’est pas logique de changer l’ossature de l’équipe nationale, même si « les cartes restent à redistribuer et la porte ouverte à tous les joueurs », a-t-il insisté, ajoutant qu’en cas de victoire face au Niger et de qualification pour le Mondial-2026, « on pourra prendre des risques et tenter autres choses face à la Zambie ».

Evoquant le duel contre le Niger, le sélectionneur national dit s’attendre « à un match similaire à celui de l’aller, quand nous nous sommes imposés par 2 buts à 1 ».

« C’est difficile de marquer contre cette équipe. Néanmoins, le Maroc est la première nation au classement africain de la FIFA et nous avons les moyens de l’emporter », a souligné Regragui, notant que les Lions de l’Atlas vont bien préparer ce match pour rectifier les lacunes de la précédente rencontre.

A propos des lacunes et au-delà du contexte spécifique des éliminatoires du Mondial-2026, ce match constitue une nouvelle étape dans la quête interminable pour une équipe nationale équilibrée et solide à tous les compartiments, surtout à quelques mois de l’échéance fatidique de la CAN-2025.

Sur ce registre, Regragui admet que la défense centrale de l’équipe nationale « constitue toujours une source d’inquiétude pour le staff technique ».

« Nous n’avons pas encore trouvé l’ossature en défense. Personne ne s’est imposé pour jouer à côté de Nayef Aguered, qui est la seule certitude, mais la porte reste ouverte pour tous les joueurs », a-t-il fait remarquer.

En attendant, « toute l’équipe doit prêter main forte à la défense », a-t-il suggéré, soulignant qu' »il faut trouver la charnière titulaire avant la CAN ».

En outre, ce match promet d’être une belle fête célébrant le football et ce nouveau joyau qu’est le stade principal du complexe sportif Prince Moulay Abdellah flambant neuf.

Les signes avant-coureurs de ce succès sont déjà là: Cette rencontre se jouera à guichets fermés dans un stade qui sera complètement acquis à la cause des coéquipiers d’Achraf Hakimi.

La sélection nationale occupe la tête du groupe E avec un total de 15 points obtenus en 5 victoires, devançant la Tanzanie (2è/9 pts) et la Zambie (3è/6 pts). Le Niger est quatrième avec 6 unités. Le Congo occupe la dernière place avec 0 point à son compteur.

Le match Maroc–Niger est à suivre en direct, à partir de 20h (heure marocaine), sur Arryadia TNT, Al Aoula TNT et beIN Sports.