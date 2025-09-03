Tremblement de terre à l’aube dans la province d’Al Haouz (VIDEO)

Dans la province d’Al Haouz, plus précisément dans la commune de Tlat Niaqoub, un tremblement de terre d’une magnitude de 4,6 sur l’échelle de Richter a été enregistré dans les premières heures de ce mercredi matin.

Dans une déclaration à Le Site Info, Nacer Jabour, directeur de l’Institut national de géophysique a précisé que la secousse a été ressentie dans plusieurs villes marocaines, notamment Marrakech, Agadir, Chichaoua, Taroudant, Ouarzazate, Azilal et Casablanca.

Le responsable a également souligné que la région connaît une activité sismique régulière, invitant les Marocains à la prudence, en particulier les personnes vivant dans des maisons fragiles ou en pisé.

À noter que ce tremblement de terre survient quelques jours avant le deuxième anniversaire du séisme ayant frappé la même zone, lequel avait fait de nombreux morts et blessés.