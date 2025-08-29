Cap sur le monde rural

Le tourisme rural s’affirme comme un pilier stratégique de la feuille de route touristique nationale, offrant une diversité d’expériences et intégrant les communautés locales. Cet espace devient le théâtre privilégié où s’expriment des formes de tourisme aussi variées que prisées : du tourisme de montagne et de nature en passant par le tourisme oasien et de désert ainsi que par la découverte des terroirs, cette diversité, intrinsèquement liée à l’atout géographique du Royaume, façonne une offre touristique riche. Un programme de 188 MDH est lancé pour valoriser 16 villages d’ici 2026.

Au cœur des dynamiques actuelles de pratique touristique mises en œuvre après le contexte pandémique, la destination Maroc affirme son ambition de consolider son tourisme rural, un segment désormais reconnu comme essentiel et porteur d’un avenir prometteur pour l’ensemble du secteur.

Longtemps perçu comme une activité complémentaire associée à l’arrière-pays des destinations phares, il s’impose aujourd’hui comme un pilier structurant de l’offre marocaine, enrichissant considérablement la pratique et l’expérience des voyageurs tout en diversifiant l’attractivité nationale.

Ainsi, l’espace rural marocain devient le théâtre privilégié où s’expriment des formes de tourisme aussi variées que prisées : du tourisme de montagne et de nature en passant par le tourisme oasien et de désert et la découverte des terroirs, cette diversité, intrinsèquement liée à l’atout géographique du Royaume, façonne une offre touristique non seulement riche et singulière, mais surtout profondément multiforme, qui œuvre en faveur des communautés rurales et de leur pleine intégration dans la chaîne de valeur du tourisme.

valorisation de 16 villages touristiques

La destination Maroc se positionne comme une terre d’expériences, séduisant les voyageurs en quête d’aventure, d’authenticité et d’une connexion profonde avec la nature, la culture locale et les produits des terroirs. Les tendances actuelles confirment cette demande croissante pour des immersions naturelles, des découvertes culturelles et un engagement communautaire.

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a d’ailleurs souligné la pertinence du tourisme rural comme levier de développement pour ces zones. Pour capitaliser pleinement sur cette dynamique, des conditions fondamentales doivent être consolidées : une connectivité efficace des territoires, des investissements stratégiques en infrastructures et équipements, un soutien à la promotion et à la préservation du patrimoine naturel et culturel, le renforcement des compétences locales et une coopération solide entre acteurs publics et privés. La régionalisation avancée est d’ailleurs un cadre institutionnel propice à l’émergence et à la structuration de ce tourisme à l’échelle locale.

Dans cette perspective, le ministère du Tourisme, en collaboration avec la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), a lancé un programme doté d’un budget de 188 millions de dirhams pour la valorisation de 16 villages touristiques d’ici 2026.

Consolider les moyens de subsistance des populations rurales

Ce projet vise à améliorer les infrastructures par la création d’hébergements et d’équipements culturels et de loisirs. Il s’agit de créer des emplois durables, d’affirmer le rôle du tourisme rural comme levier de développement socio-économique local et de promouvoir l’inclusion des prestataires prédominés par des petites structures.

L’apport du tourisme rural pour les destinations phares du Royaume est multidimensionnel et crucial pour une stratégie touristique équilibrée et durable. En promouvant des expériences axées sur la nature, la culture, les produits des terroirs et les traditions, l’offre est considérablement diversifiée tout en générant des opportunités d’emploi directes et indirectes, en particulier pour les femmes et les jeunes, en consolidant les moyens de subsistance des populations rurales.

Yassine Sabe / Les Inspirations ÉCO