Réinventer l’expérience voyageur : le pari d’avenir de la destination Maroc

Véritable locomotive de l’économie marocaine, le tourisme a confirmé son dynamisme durant cette saison. Contribuant à hauteur de 7% au PIB national, il s’affirme comme un pilier essentiel du développement. Ce secteur vital est guidé par la feuille de route quadriennale 2023-2026. Dotée d’un budget conséquent de 6,1 MMDH, celle-ci fixe des objectifs précis et stimulants : accueillir 17,5 millions de touristes et générer 120 MMDH de recettes en devises à l’horizon 2026.

Pour concrétiser cette vision, la stratégie repose sur une réinvention profonde de l’expérience voyageur. Cela implique une nouvelle conception de l’offre touristique, résolument centrée sur le client, articulée autour de neuf filières thématiques et cinq transverses.

L’ambition est claire : permettre à chaque région du Royaume de saisir pleinement les opportunités offertes par ses spécificités et potentialités touristiques dans le cadre des clusters géographiques.

Avec un chiffre de 11,6 millions de visiteurs à fin juillet, le Maroc réaffirme sa performance touristique au cours de cette année. La progression de 16% sur un an témoigne d’une attractivité en hausse, fruit conjugué du retour massif des Marocains résidant à l’étranger (MRE), de l’intérêt renouvelé des touristes internationaux, ainsi que d’un regain d’engouement des nationaux durant la période estivale. Loin d’être un simple effet de rattrapage post-covid, la tendance actuelle incarne la consolidation pérenne du tourisme comme pierre angulaire de l’économie nationale.

Une trajectoire ascendante prometteuse, appelée à s’intensifier, notamment avec l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations, qui promet de catalyser les flux touristiques nationaux et internationaux.

Yassine Sabe / Les Inspirations ÉCO