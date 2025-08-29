Feuille de route 2023-2026 : le balnéaire se réinvente avec trois filières phares

La nouvelle feuille de route quadriennale (2023-2026) du tourisme, dotée d’une enveloppe de 6,1 MMDH, marque un tournant stratégique en privilégiant une logique de «filières thématiques» centrée sur l’expérience client, au détriment de l’approche par «destinations». Dans ce cadre, le tourisme balnéaire est érigé en priorité, décliné en trois filières clés : «Beach & Sun» et «Ocean Waves» pour le tourisme international et «Bord de mer» dédiée au tourisme interne.

Avec une enveloppe de 6,1 MMDH sur quatre ans, la feuille de route quadriennale (2023-2026) du tourisme, dont la convention-cadre a été paraphée en mars 2023, entend développer le tourisme à travers une ingénierie de l’offre reposant sur une logique de «filières» à la place d’une logique de «destination».

Dans ce sens, l’offre touristique balnéaire occupe une place de choix dans le cadre de la nouvelle feuille de route 2023-2026. En passant d’une «logique de destination» à une «logique de filières thématiques», centrée sur l’expérience client-voyageur, le tourisme balnéaire avec l’ensemble des clusters géographiques identifiés (traditionnels et émergents) est décliné en plusieurs filières spécifiques, reconnaissant la diversité des attentes des voyageurs avec la filière thématique telle que le «Beach & Sun» en faveur des touristes en quête de soleil et de détente avec des activités de plage traditionnelles.

Le constat est le même pour «Ocean Waves» qui illustre la montée en gamme de l’offre balnéaire en visant les amateurs de sports nautiques et de glisse, notamment le surf, le kitesurf, la planche à voile, le kayak, le paddle… Ces deux filières ciblant les touristes internationaux sont souvent complétées par des expériences de détente en front de mer (yoga, relaxation, méditation…). Quant à la filière «Bord de mer», dédiée au tourisme interne, le but est de stimuler le développement de ce segment en faveur des nationaux.

Une nouvelle architecture

Cette nouvelle architecture témoigne de la place accordée à ce créneau balnéaire en s’appuyant sur des destinations phares à commencer par la première station balnéaire du Royaume, à savoir Agadir, qui englobe la ville éponyme-Taghazout-Imi Ouaddar et Imssouane, offrant une panoplie de plages et de spots de surf.

À cela s’ajoute le pôle balnéaire de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, constitué de M’diq, Fnideq, Martil, Cabo Negro, Al Hoceima, la station de Saïdia relevant de la région de l’Oriental, la destination Dakhla ainsi qu’Essaouira, connues également pour leur pratique des sports nautiques et de glisse.

Dans le détail, sur les neuf filières thématiques priorisées par le Maroc ciblant d’attirer 17,5 millions de touristes d’ici 2026 et 26 millions à l’horizon 2030, les trois filières destinées à développer l’offre balnéaire marocaine, parallèlement au développement de l’offre d’hébergement, devront générer 8,2 millions de touristes d’ici 2026 et 13,1 millions de touristes à l’horizon 2030, selon les ambitions chiffrées de la feuille de route.

Pour la filière «Beach & Sun», l’objectif à l’horizon 2026 est de compléter l’offre balnéaire existante en drainant un flux sur toute l’année en passant de 1,5 million de touristes 2019 à 2,9 millions de touristes en 2026 et 5 millions de touristes d’ici 2030.

S’agissant de la filière «Ocean Waves», le but est de passer à 5 millions de touristes à l’horizon 2030 dans la filière «Ocean Waves» contre 600.000 en 2026 et 200.000 en 2019. Quant à la filière «Bord de mer», consacrée au tourisme interne, la perspective à l’horizon 2026 est de passer de 3,5 millions d’arrivées dans les hébergements touristiques classés (EHTC) en 2019 à 4,7 millions d’arrivées EHTC en 2026 avant d’atteindre 7 millions d’arrivées EHTC d’ici 2030.

Les programmes et mécanismes d’accompagnement

Afin d’impulser ce créneau et d’autres segments pour la diversification de l’offre d’hébergement et d’animation au sein des régions, les clusters géographiques bénéficient des programmes horizontaux, à travers le programme Go Siyaha qui a atteint déjà 1.700 entreprises touristiques dont 957 projets validés avec trois composantes : Investissement Siyaha, Accompagnement Siyaha et Développement Siyaha, et le lancement de la banque de projets touristiques, via une plateforme numérique regroupant 200 projets types dans toutes les régions du Maroc. Le but est d’atteindre progressivement 800 projets.

Pour l’hébergement, il s’agit du programme CAP Hospitality avec un investissement total de 7 MMDH, dont 4 milliards sous forme de prêts avec une prise en charge des intérêts par l’État. De même, la nouvelle Charte de l’investissement assure un soutien qui peut atteindre jusqu’à 30% pour le secteur du tourisme en plus de l’appui du Fonds Mohammed VI pour l’investissement.

Yassine Sabe / Les Inspirations ÉCO