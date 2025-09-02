Renault Group : François Provost annonce une nouvelle organisation et plusieurs nominations

À la suite de sa nomination le 31 juillet dernier, le nouveau Directeur Général de Renault Group, François Provost, a annoncé plusieurs nominations et évolutions organisationnelles, effectives immédiatement.

« Pour relever l’ensemble des défis qui se dressent devant nous, nous avons besoin d’une organisation capable de décider plus vite, d’exécuter plus efficacement et d’être toujours plus proche de ses clients. La nouvelle gouvernance annoncée aujourd’hui répond à cette ambition. Elle rassemble des talents expérimentés, dotés d’une expertise solide et d’une légitimité interne qui fera la différence », a déclaré François Provost, Directeur Général de Renault Group.

Marques et croissance : capitaliser sur les synergies pour accélérer le développement

Fabrice Cambolive est nommé Chief Growth Officer, une nouvelle fonction qu’il cumulera avec son rôle de Directeur Général de la marque Renault. Il conserve son siège au sein de la Leadership Team.

À ce titre, il supervisera les marques Renault et Dacia, avec pour mission de définir une stratégie unifiée et d’optimiser le chiffre d’affaires sur tous les marchés. Il sera également chargé du développement international du Groupe, avec un accent particulier sur l’Inde, l’Amérique latine et la Corée.

Il veillera en outre à garantir une expérience client fluide et cohérente sur tous les points de contact (digital, marketing, distribution, après-vente, réseau propre de Renault Group), en coordination avec les services financiers.

Concernant Dacia, Katrin Adt est nommée Directrice Générale. Elle rejoint la Leadership Team et rendra compte à Fabrice Cambolive. Elle succède à Denis Le Vot, qui a choisi de quitter l’entreprise.

Ingénierie : accélérer l’innovation et l’exécution

Philippe Brunet est nommé Chief Technology Officer (CTO) de Renault Group et d’Ampere, et rejoint la Leadership Team.

Ce poste unique vise à renforcer l’innovation, accélérer l’exécution des projets et améliorer la coordination avec les fonctions Produit & Planification, Qualité, Achats, Fabrication et Supply Chain. Fort de son expérience dans l’électrification (E-Tech Technologies) et dans la réduction des délais de développement (projets Twingo et batteries), Philippe Brunet pilotera la prochaine étape de la transformation de l’ingénierie du Groupe.

Il succède à Philippe Krief, qui reste Directeur Général d’Alpine et se consacrera au développement de la future gamme et du positionnement de la marque.

Achats : poursuivre la transformation

Anthony Plouvier, précédemment Vice-President Procurement Strategy et Transformation, est nommé Chief Procurement Officer. Il intègre également la Leadership Team. Avec plus de 20 ans d’expérience internationale dans les achats, il aura pour mission de renforcer la compétitivité et de consolider les partenariats avec les fournisseurs.

Supply Chain, Industrie et Qualité : une gouvernance intégrée

Thierry Charvet voit son périmètre élargi à la Supply Chain, en plus de ses responsabilités sur l’Industrie et la Qualité. Il demeure membre de la Leadership Team.

Ressources Humaines : valoriser les talents du Groupe

Claire Fanget, jusqu’ici Directrice des Ressources Humaines de la marque Renault, est nommée Chief People & Organisation Officer. Elle succède à Bruno Laforge et rejoint la Leadership Team. Forte d’une expérience variée couvrant l’industrie, le commerce, l’Alliance et les marques, elle accompagnera la transformation du Groupe à travers l’adaptation des compétences et le développement d’une culture d’excellence.

Communication, Partenariats et Affaires Publiques : continuité et cohérence

Christian Stein, Chief Communications Officer, rejoint la Leadership Team.

De son côté, François Provost continuera à superviser les Partenariats et les Affaires Publiques en tant que Directeur Général du Groupe.

La composition complète de la Leadership Team est disponible à l’adresse suivante : Renault Group.

À propos de Renault Group

Renault Group est un acteur majeur de la mobilité en pleine transformation. S’appuyant sur la complémentarité de ses quatre marques – Renault, Dacia, Alpine et Mobilize – le Groupe propose des solutions de mobilité durables et innovantes dans 114 pays. En 2024, il a vendu 2,265 millions de véhicules et compte aujourd’hui plus de 98 000 collaborateurs.

Engagé dans une stratégie ambitieuse, il développe de nouvelles technologies et services inédits ainsi qu’une gamme de véhicules toujours plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group vise la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.