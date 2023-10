Renault : expansion mondiale avec de nouveaux modèles et une plateforme modulaire

Renault, la première marque automobile française en termes de ventes dans le monde, poursuit activement son expansion au-delà de l’Europe. En 2022, Renault s’est hissé au rang de la meilleure marque automobile française en termes de ventes mondiales, représentant 43 % des ventes internationales, soit un total de 634.124 unités vendues.

Ce qui est particulièrement notable, c’est que cinq des dix principaux marchés de Renault se trouvaient à l’extérieur de l’Europe, ce qui témoigne de l’attrait croissant de la marque à l’échelle mondiale. Ces marchés comprenaient le Brésil, la Turquie, l’Inde, la Corée du Sud et la Colombie. L’expansion internationale de Renault est loin d’être un phénomène récent, la marque ayant une longue histoire de production locale dans diverses régions du monde, remontant aux années 1950.

La stratégie de Renault a toujours été de mettre en place des usines de fabrication proches de ses clients, ce qui a conduit à la création d’un réseau de plus de 4.000 concessionnaires en dehors de l’Europe. De plus, Renault a étendu sa présence internationale avec trois centres d’ingénierie et quatre centres de design, dont un basé au Brésil. Actuellement, environ 35 000 employés travaillent pour la marque Renault sur les marchés internationaux.

Renaulution : quand Renault entame sa révolution

Renault se prépare à une expansion internationale encore plus marquée grâce au plan « Renaulution », qui comprend le lancement de huit nouveaux modèles d’ici 2027. Cette initiative stratégique, soutenue par un investissement de 3 milliards d’euros, vise à renforcer les performances de la marque dans les régions historiques clés. D’ici 2027, Renault vise à doubler ses revenus nets par unité vendue en dehors de l’Europe par rapport aux chiffres de 2019.

Pour y parvenir, Renault équilibrera son offre de véhicules internationaux avec une offensive de cinq nouveaux produits des segments C et D. Dans le même temps, il renforcera sa position dans le segment B avec le lancement du Kardian, un véhicule urbain compact B qui fera ses débuts en Amérique latine et au Maroc l’année prochaine.

La réduction des émissions de CO2 des futurs véhicules est également un objectif clé de ce plan, officiellement appelé « Plan de jeu international de la marque Renault 2027 ». Cela sera réalisé en premier lieu grâce à l’intégration de groupes motopropulseurs hybrides pour la prochaine gamme de véhicules, mais aussi avec l’introduction de modèles électriques E-Tech dans plusieurs pays en dehors de l’Europe, comme la Megane E-Tech électrique, déjà disponible au Brésil et en Turquie. Ainsi, Renault vise à vendre une voiture sur trois avec une version électrique ou hybride en dehors de l’Europe d’ici 2027.

Selon Fabrice Cambolive, PDG de la marque Renault : « alors que le renouvellement de notre gamme de produits porte ses fruits en Europe, nous allons désormais mondialiser la marque et la rendre plus rentable. Ainsi, Renault se lance maintenant à l’offensive en dehors de l’Europe avec huit nouveaux lancements de véhicules d’ici 2027, sur la base d’un nombre réduit de plates-formes, partagées entre les régions et renforçant ainsi nos synergies ».

Pour améliorer sa compétitivité et maximiser les synergies entre les régions mondiales, Renault adaptera son offre grâce à une nouvelle plateforme modulaire du Groupe Renault à portée internationale. Cette plateforme sera assemblée dans quatre régions industrielles : l’Amérique latine, la Turquie, le Maroc et l’Inde. Elle intègre une architecture ajustable et flexible qui permet une grande diversité en ce qui concerne la longueur du véhicule, l’empattement, les éléments arrière et les sources d’énergie. Cette polyvalence permet à Renault d’offrir une gamme diversifiée de véhicules adaptés aux besoins des clients du monde entier.

De plus, Renault a développé la plateforme Compact Modular Architecture (CMA) en partenariat avec le groupe Geely Holding en 2022. Cette plateforme est conçue pour les modèles haut de gamme des segments D et E, avec des options de deux et quatre roues motrices, et dans la plupart des cas, avec des groupes motopropulseurs hybrides. Ces véhicules seront conçus par le centre d’ingénierie de Séoul et construits à l’usine de Busan. Le premier véhicule Renault Korea Motors développé sur cette plateforme sera présenté dans l’année à venir.

La carte séduction est jouée avec de nouveaux modèles

Le concept Niagara de Renault incarne cette expansion internationale. Avec le Niagara Concept, la marque insuffle un vent de fraîcheur et de modernité dans son histoire internationale. Grâce à sa personnalité très marquée, à ses lignes exubérantes et résolument modernes, ce concept donne un aperçu du style de la future gamme Renault qui sera construite sur la nouvelle plateforme modulaire du Groupe Renault. Niagara Concept est à la fois robuste et sophistiqué, truffé de technologies. Il invite au voyage sans limites.

Avec ses courbes généreuses et ses détails ciselés, il incarne les valeurs de Renault et reflète son nouveau langage design, à la fois émotionnel et technologique. La calandre est robuste et contemporaine, façonnée comme un corps minéral avec un effet 3D unique. Les lettres qui forment le nom Renault ont une finition « pixel-art », largement inspirée par la culture pop. Le groupe de phares en forme de sourcils est dynamique, expressif et résolument technologique.

Grâce à sa solide plaque de protection avant, à la garde au sol extra-haute, à la suspension à long débattement, et aux angles d’attaque avant et arrière généreux, le Niagara Concept est conçu pour affronter les conditions les plus extrêmes. Il arbore les codes les plus marquants de l’univers des pick-up.

La face avant verticale est imposante et dégage de la puissance. Ses larges épaules autour de la partie supérieure renforcent le look robuste. À l’arrière, la ligne de toit inclinée et le montant de quart de fenêtre raide apportent une touche énergique et sportive.

Le Niagara Concept arbore un camouflage inspiré par les lignes et les motifs du logo de la marque. Les couleurs soulignent les multiples facettes du véhicule : le vert pour l’aventure, le jaune pour son côté sportif, le gris clair pour la technologie et le fond noir pour la puissance.

Selon Gilles Vidal, vice-président du design Renault : « Niagara Concept incarne le style de la future gamme internationale de la marque Renault. À la fois robuste et puissant, avec des lignes surdimensionnées et exubérantes, ce concept d’exploration est également sophistiqué et truffé de technologies. Il promet un voyage sans limites ».

Le Niagara Concept repose sur la nouvelle plateforme ultra-flexible du Groupe Renault, offrant un confort de conduite exceptionnel. Son groupe motopropulseur est performant grâce à la technologie hybride E-Tech 4WD et à un double ajustement technique : un groupe motopropulseur hybride léger avancé (48V) à l’avant et un moteur électrique supplémentaire à l’arrière. En conséquence, le Niagara Concept est un modèle 4×4 tout-terrain optimisé. Il peut effectuer la moitié de vos trajets quotidiens en mode entièrement électrique, ce qui réduit considérablement les émissions de CO2.

Le Renault Niagara Concept annonce les futurs modèles internationaux que Renault lancera d’ici 2027.

Le lancement de la Kardian marque une nouvelle étape dans le cadre du plan stratégique Renaulution, marquant le début de la phase de « Rénovation » des marchés internationaux de Renault. Ce tout nouveau modèle est le premier d’une gamme complète de véhicules à vocation internationale, illustrant la nouvelle stratégie de la marque sur les marchés non européens.

Développé en ligne avec les attentes du marché et en étroite collaboration avec les équipes basées dans les pays où Renault est présent depuis longtemps, ainsi qu’avec les équipes du Technocentre, ce modèle sera mis en vente en Amérique latine avant d’arriver sur d’autres marchés non européens.

La Renault Kardian est un véhicule urbain compact du segment B, imprégné de l’ADN de Renault, tant au niveau de son style que de son équipement. Sa face avant présente la nouvelle identité stylistique de la marque, mettant en avant le logo « Nouvel’R » et un tout nouveau motif d’éclairage de signature.

La Kardian arbore des innovations et des caractéristiques généralement réservées aux véhicules de segments supérieurs – jantes de 17 pouces, console haute avec un sélecteur de vitesse « e-shifter », ainsi que des réglages MULTI-SENSE offrant différents modes de conduite et huit options d’éclairage d’ambiance. La Renault Kardian est également équipée de six airbags, ainsi que de 13 systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS), tels qu’un système d’alerte d’angle mort et un système de caméra à vues multiples.

La Kardian inaugure une nouvelle plateforme Renault hautement modulaire et polyvalente, qui permettra le développement d’une gamme variée de modèles pour plusieurs marchés non européens. Au lancement, la Kardian sera dotée d’une combinaison mécanique innovante en Amérique du Sud : elle sera lancée avec un moteur à injection directe turbochargé de 1,0 litre à trois cylindres, développant 125 ch et un couple de 220 Nm, couplé à une transmission automatique Efficient Dual Clutch (EDC).

Grâce à sa longue présence industrielle dans plusieurs régions du monde, Renault produira la Kardian dans l’usine de Curitiba au Brésil, puis, grâce à l’agilité et à la flexibilité de son système industriel, dans l’usine de Casablanca (SOMACA) au Maroc.

Renault s’affirme comme une marque automobile internationale, mettant en place des plans ambitieux pour renforcer sa présence et son succès sur les marchés mondiaux, tout en répondant aux besoins des clients du monde entier. Le lancement de nouveaux modèles, la mise en place de plateformes modulaires flexibles et l’accent sur l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de CO2 sont au cœur de cette stratégie de croissance mondiale.