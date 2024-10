Renault : progression de 1,8% du chiffre d’affaires à fin septembre 2024

Le Groupe Renault a annoncé une progression notable de son chiffre d’affaires au troisième trimestre 2024, atteignant 10,7 milliards d’euros, soit une augmentation de 1,8 % par rapport à la même période en 2023, ou 5 % à taux de change constants.

Les ventes automobiles se sont élevées à 9,3 milliards d’euros, affichant un léger recul de 0,5 % à cause de la dévaluation de certaines monnaies émergentes, malgré une hausse de 2,6 % à taux constants. Cette performance s’inscrit dans le contexte d’une demande solide, soutenue par la popularité de nouveaux modèles et des véhicules électriques et hybrides.

Au cours des neuf premiers mois de 2024, le Groupe a généré un chiffre d’affaires global de 37,7 milliards d’euros, progressant de 0,8 % par rapport à 2023, et une hausse de 3,7 % en ajustant les effets de change. Les ventes cumulées ont néanmoins marqué une légère baisse de 0,4 % pour atteindre 1 637 225 unités. En Europe, les ventes ont augmenté de 3,1 %, Renault se positionnant troisième sur le marché. La marque Dacia se hisse à la neuvième place en Europe, avec le Sandero en tête des ventes de voitures particulières.

Les résultats du troisième trimestre montrent également des tendances clés, comme l’effet prix relativement stable (+0,2 point) et un effet mix produit positif de 3,8 points, favorisé par le succès des modèles électriques et hybrides, tels que le Scenic E-Tech et le Duster. À l’inverse, des effets de volume (-3,1 points) et des ventes aux partenaires (-2,1 points) ont légèrement pesé sur les résultats, dans un trimestre où le déstockage a repris son rythme saisonnier.

Renault continue d’améliorer sa stratégie d’optimisation des coûts et confirme ses perspectives financières pour 2024, avec une marge opérationnelle espérée d’au moins 7,5 % et un cash-flow libre minimal de 2,5 milliards d’euros. La gestion des stocks a aussi été rigoureuse, atteignant un total de 528.000 véhicules fin septembre, soit une baisse de 14.000 unités en un an.

Les prévisions pour le quatrième trimestre restent optimistes grâce à sept lancements prévus en Europe, notamment le Renault 5 E-Tech 100 % électrique, le nouveau Captur et le Duster. Sur la scène internationale, les nouveaux modèles Kardian au Brésil et Grand Koleos en Corée du Sud renforceront la performance de Renault.