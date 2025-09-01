Maroc

ONCF : dispositif spécial Al Boraq pour le match Maroc-Niger (PHOTO)

Rédaction M1 septembre 2025 - 16:06

À l’occasion du match opposant le Maroc au Niger, prévu vendredi 5 septembre au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, l’ONCF met en place une offre spéciale pour faciliter le retour des supporters.

Deux trains Al Boraq supplémentaires sont programmés au départ de Rabat vers Tanger, respectivement à 23h25 et 23h55. Cette initiative vise à accompagner l’affluence attendue et à garantir des conditions de transport confortables et sécurisées aux voyageurs à la sortie du stade.

Avec ce dispositif, l’ONCF confirme sa volonté d’adapter son service aux grands événements sportifs et d’encourager le public à soutenir les Lions de l’Atlas en toute tranquillité.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Rédaction M1 septembre 2025 - 16:06


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page