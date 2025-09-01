ONCF : dispositif spécial Al Boraq pour le match Maroc-Niger (PHOTO)

À l’occasion du match opposant le Maroc au Niger, prévu vendredi 5 septembre au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, l’ONCF met en place une offre spéciale pour faciliter le retour des supporters.

Deux trains Al Boraq supplémentaires sont programmés au départ de Rabat vers Tanger, respectivement à 23h25 et 23h55. Cette initiative vise à accompagner l’affluence attendue et à garantir des conditions de transport confortables et sécurisées aux voyageurs à la sortie du stade.

Avec ce dispositif, l’ONCF confirme sa volonté d’adapter son service aux grands événements sportifs et d’encourager le public à soutenir les Lions de l’Atlas en toute tranquillité.