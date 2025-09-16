L’ONCF interdit le transport des trottinettes dans les trains Al Boraq et Al Atlas

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé de nouvelles mesures concernant le transport et l’utilisation des trottinettes électriques dans les gares et à bord des trains, dans le cadre du renforcement des conditions de sécurité.

Il est désormais interdit de circuler avec une trottinette électrique dans les espaces des gares et sur les quais. Leur transport est toutefois autorisé gratuitement, à condition qu’elles soient pliées.

L’ONCF précise que ses agents procéderont à des contrôles afin de vérifier la possibilité de pliage ainsi que le respect des dimensions autorisées. Tout engin non conforme pourra être refusé à bord, ou son propriétaire invité à le déposer dans un espace dédié, sous peine d’une amende forfaitaire de 100 dirhams.

En revanche, dans les trains Al Boraq et Al Atlas, le transport des trottinettes électriques est strictement interdit. Tout contrevenant s’expose à une amende pouvant atteindre 300 dirhams.