ONCF : une saison estivale record et une nouvelle offre dès le 15 septembre

L’été 2025 aura confirmé la place du train comme mode de transport privilégié au Maroc. L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) annonce avoir transporté plus de 14 millions de voyageurs au cours de la saison estivale, un chiffre record qui témoigne de l’attrait grandissant du rail.

Cette performance s’explique par un renforcement de l’offre : des trains supplémentaires, une hausse des capacités sur les axes les plus fréquentés, et une mobilisation accrue des équipes dans les gares, à bord et dans les centres de maintenance. Résultat : fluidité, confort et sécurité ont pu être assurés malgré la forte affluence.

Dans la continuité, et pour accompagner la rentrée, l’ONCF déploiera dès le lundi 15 septembre une nouvelle offre de transport intégrée. Celle-ci tient compte des travaux liés au projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) Kénitra–Marrakech, qui nécessitent quelques ajustements temporaires : allongement du temps de parcours de certains trains, fermeture de la gare de Mers Sultan et modification d’horaires sur certaines lignes.

Parmi les nouveautés annoncées figurent une liaison directe Safi–Casablanca Voyageurs avec des départs matinaux et retours en fin d’après-midi, le renforcement de l’axe Taza–Fès grâce à deux nouveaux trains, ainsi que la modernisation de la gare de Taza, désormais connectée à Al Hoceima via Supratours. L’ONCF prévoit également deux Trains Navette Rapides (TNR) supplémentaires en soirée sur la ligne El Jadida–Casa Port, et de nouveaux arrêts sur l’axe Casablanca–Rabat pour améliorer la desserte de proximité.

Avec ces mesures, l’ONCF réaffirme son ambition : rapprocher les régions, améliorer l’expérience de voyage et maintenir la régularité du service malgré l’ampleur des chantiers d’infrastructure.

Les voyageurs peuvent consulter les nouveaux horaires et suivre l’évolution des travaux via le site oncf-voyages.ma, l’application ONCF Voyages, la chaîne WhatsApp officielle, le chatbot M’ONCF ou le centre d’appels au 2255.