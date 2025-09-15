L’ONCF met en avant ses grands chantiers de mobilité durable (VIDEO)

Dans le cadre de sa stratégie de communication, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) lance une nouvelle campagne publicitaire en motion design, visant à valoriser les chantiers structurants actuellement en cours. Cette initiative met l’accent sur les retombées positives de ces projets sur la mobilité des citoyens et leur contribution à une offre de transport moderne, innovante et durable.

Avec cette opération, l’ONCF entend renforcer sa proximité avec les usagers et rappeler son rôle central dans la modernisation des infrastructures de transport au Maroc.