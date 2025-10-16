Conflit d’intérêts: l’Instance anticorruption suspend un appel d’offre lié au secteur de la Santé

L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption a annoncé mercredi la suspension de la délivrance de l’ordre de service relatif à l’appel d’offres n° 07/2025 portant sur la réalisation de la « Carte des risques de corruption dans le secteur de la santé ».

Cette décision s’inscrit dans la volonté de l’Instance de garantir les plus hauts standards de transparence et d’intégrité dans la gestion des marchés publics.

Dans un communiqué, l’Instance précise que cette mesure a été prise à la suite de la circulation d’allégations concernant un possible conflit d’intérêts impliquant l’entreprise adjudicataire. Elle ajoute que le dossier complet de la procédure a été transmis à la Commission nationale de la commande publique, afin qu’elle se prononce sur l’affaire conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le président de l’Instance a, par ailleurs, ordonné l’ouverture d’une enquête approfondie pour vérifier les allégations relayées, en s’appuyant sur les principes constitutionnels et les normes internationales relatives à la prévention des conflits d’intérêts, afin de garantir le strict respect des principes de transparence, d’égalité et d’égalité des chances.

L’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption a également indiqué qu’elle s’alignera sur la décision finale de la Commission nationale de la commande publique et qu’elle agira en conséquence, dans une logique de renforcement de la confiance et de transparence dans la gestion des deniers publics.

Enfin, l’Instance a souligné que cette décision s’inscrit dans le cadre de la politique rigoureuse qu’elle applique pour préserver sa crédibilité et continuer à ancrer les valeurs de probité et de transparence dans la gouvernance publique et les politiques nationales.

N.M.