Casablanca : Casa Tramway adopte l’horaire d’hiver

La société du tramway a Casablanca a annoncé, ce samedi matin, l’adoption de l’horaire d’hiver pour l’ensemble des lignes de tramway. Elle a précisé que le premier départ sera programmé à 5h30 sur toutes les lignes, tandis que le dernier départ aura lieu à 22h30.

La société a également indiqué que les premiers départs seront fixés à 6h00 depuis les stations Aïn Diab, Lissasfa, Casablanca-Port et le parc de l’Université arabe.

Ce changement intervient à l’occasion de la rentrée scolaire, l’objectif étant de faciliter les déplacements des élèves et étudiants qui empruntent le tramway.