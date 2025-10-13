Maroc

Casablanca : une voiture tombe en panne et bloque la circulation du tramway

Rédaction M13 octobre 2025 - 15:16

La circulation du tramway sur la ligne 4 à Casablanca a été interrompue ce lundi à la mi-journée, en raison d’une panne survenue à bord d’un véhicule immobilisé sur la plateforme réservée au tramway.

Selon une source citée par le Siteinfo, le trafic sur la ligne 4 est resté limité entre les stations Mohamed Radi et Hay Tissir. La même source précise que les équipes de police et les services techniques concernés sont intervenus rapidement afin de rétablir la circulation dans les plus brefs délais.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
CIH BANK célèbre la CAN 2025 avec la carte DIMA MAGHRIB
Lire l'article









Tags
Rédaction M13 octobre 2025 - 15:16


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page