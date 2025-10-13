Casablanca : une voiture tombe en panne et bloque la circulation du tramway

La circulation du tramway sur la ligne 4 à Casablanca a été interrompue ce lundi à la mi-journée, en raison d’une panne survenue à bord d’un véhicule immobilisé sur la plateforme réservée au tramway.

Selon une source citée par le Siteinfo, le trafic sur la ligne 4 est resté limité entre les stations Mohamed Radi et Hay Tissir. La même source précise que les équipes de police et les services techniques concernés sont intervenus rapidement afin de rétablir la circulation dans les plus brefs délais.