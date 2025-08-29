Maroc : les prix des œufs continuent de grimper

Les prix des œufs continuent de grimper, atteignant désormais 1 dirham et 50 centimes l’unité, ce qui a suscité la colère de nombreux Marocains.

Un citoyen, interrogé par Le Site info, a affirmé ne pas comprendre les raisons de cette hausse, d’autant plus que les températures sont en forte augmentation.

D’après le constat réalisé par Le Site info dans plusieurs quartiers de Casablanca, le prix de l’œuf est fixé à 1,50 dirham, et atteint même 1,60 dirham dans certaines zones.

Des professionnels s’attendent à ce que les prix des œufs continuent de fluctuer, entre hausse et baisse, au cours des prochains jours.