Météo Maroc : temps assez chaud ce vendredi 29 août 2025

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)28 août 2025 - 23:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 29 août 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes Atlantiques et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud la matinée et la nuit.

– Temps passagèrement nuageux sur l’extrême Sud du pays avec ondées éparses.

– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre et sur le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 11/16°C sur l’Atlas, le Rif et les Haut plateaux Orientaux, de 15/20°C sur les plaines Atlantiques Nord et Centre, le Souss, la vallée de Moulouya, la méditerranée et le Nord des provinces sahariennes et de 21/27°C partout ailleurs.

– Température en hausse sur le Nord-Ouest du pays.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Rabat et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le reste du littoral.


