Météo Maroc : temps assez froid ce jeudi 27 novembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 27 novembre 2025.

– Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux durant la nuit et la matinée.

– Formations brumeuses matinales sur les plaines atlantiques nord et le Nord-Ouest des provinces sud.

– Temps passagèrement nuageux sur le Nord des provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur le Nord des provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de -03/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux orientaux, de 11/17°C sur les provinces sud et le Centre du pays, et de 05/10°C partout ailleurs.

– Température du jour en hausse sur l’Ouest du Royaume.

– Mer peu agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée le long du littoral.