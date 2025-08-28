Maroc : des chercheurs révèlent les fossiles d’un dinosaure unique au monde

Des chercheurs marocains et étrangers ont découvert des restes fossilisés d’un dinosaure datant du Jurassique dans le massif de l’Atlas, près de la ville de Boulemane. L’animal a été baptisé “Spicomellus”.

Ce dinosaure, décrit comme l’un des plus étranges jamais connus, a vécu il y a environ 165 millions d’années sur une plaine côtière marécageuse correspondant à l’actuel territoire marocain. Son corps était recouvert d’une armure et de longues pointes, certaines atteignant près d’un mètre, une caractéristique unique chez les créatures identifiées jusqu’ici.

Selon la revue scientifique Nature, les recherches entamées dès 2019 dans la région de Boulemane ont révélé que le fossile était entièrement recouvert de ces excroissances osseuses : côtes hérissées, énormes pointes au niveau des hanches, une arme redoutable au bout de la queue, des os tranchants sur les flancs et un collier osseux entouré de piques dépassant parfois un mètre le long du cou.

Le Spicomellus mesurait environ quatre mètres de long et pesait entre une et deux tonnes. Il constitue le plus ancien représentant connu d’un groupe de dinosaures cuirassés, comparables à des “chars d’assaut”, appelés ankylosaures. Ces derniers étaient des herbivores trapus et lents, se déplaçant sur quatre pattes.