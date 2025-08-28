Santé : le ministère annonce une réduction du prix de traitements chroniques et graves

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a décidé de réduire les prix d’un certain nombre de médicaments originaux, génériques et biosimilaires commercialisés au Maroc.

Cette décision, publiée au Bulletin officiel, s’appuie sur un décret antérieur fixant les conditions de tarification des médicaments dans le Royaume. Elle concerne aussi bien des traitements destinés aux maladies chroniques que des médicaments utilisés contre des pathologies graves.

Parmi les principaux médicaments concernés par cette baisse figurent notamment ceux prescrits pour soigner l’arthrite, l’hypercholestérolémie, ainsi que certains compléments alimentaires.